Cinco veces en las que Kate Middleton se vistió con los mismos colores que Isabel II

En su docuserie que realizó junto al príncipe Harry, Meghan Markle mencionó uno de los principales protocolos de la realeza: la vestimenta, la cual, según la duquesa de Sussex, no podía ser del mismo color que la fallecida Isabel II o cualquier otro miembro de alto rango.

Sin embargo, la ahora princesa de Gales, Kate Middlenton, combinó en varias ocasiones con la fallecida monarca de Reino Unido.

Durante el episodio tres de "Harry & Meghan", la duquesa de Sussex dijo: "La mayor parte del tiempo que estuve en el Reino Unido rara vez usé color porque según tengo entendido, nunca se puede usar el mismo color que Su Majestad".

Aunque hasta el momento se desconoce si la princesa de Gales rompió con el protocolo o en realidad lo dicho por Meghan no es una regla que aplique para todos los Windsor, te compartimos algunas veces que la princesa Kate Middleton uso el mismo color que Isabel II en eventos oficiales.

1. Desfile del Soberano en la Academia Militar Real en 2006

De acuerdo con "Insider", la esposa del príncipe William combinó su vestimenta con la soberana desde antes de comprometerse. Durante el Sovereign's Parade en la Royal Military Academy de 2006, cinco años antes de su compromiso, se vio a Kate usar un abrigo rojo, al igual que la reina.

Princesa Kate Middleton en 2006 / Instagram: priincessofwales





2. Ceremonia 'Trooping the Colour' en 2014

Durante el 'Trooping the Colour' de 2014, de acuerdo con "Elle", Kate Middleton decidió usar un vestido de la firma Alexander McQueen en color azul hielo.

Mientras que la fallecida soberana, quien festejaba su cumpleaños de forma oficial, asistió a la ceremonia con un abrigo de seda azul, acompañado por un vestido y sombrero del mismo color. De acuerdo con "¡HOLA!", el conjunto fue diseñado por Angela Kelly.

3. 'Trooping the Colour' en 2018

Una vez más, durante el 'Trooping the Colour' de 2018, la esposa del príncipe William vistió del mismo color que la monarca.

En esta ocasión, la duquesa de Cambridge optó por un hermoso vestido azul celeste de una de sus firmas favoritas, Alexander McQueen.

Para complemetar su elegante look, Kate, de 40 años, hizo juego con un sombrero de Juliette Botterill. Por su parte, la Reina uso un vestido azul cielo acompañado con un sombrero del mismo color.

Familia real en Trooping the Colour 2018 / AFP





4. Banquete en el Palacio de Buckingham en 2019

Durante la visita de Estado del ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se organizó un banquete estatal en el Palacio de Buckingham en junio de 2019.

En dicho evento, la esposa del príncipe William y la soberana Isabel II, lucieron elegantes diseños en color blanco. De acuerdo con la revista "Elle", Kate decidió vestir un diseño de la firma Alexander McQueen. Mientras que la soberana, deslumbró usando la tira de rubíes birmanos.

5. Juego 'Royal Ascot' en 2019

Para la ignauguración del 'Royal Ascot 2019', Kate Middleton acudió con un elegante y hermoso vestido azul pálido de encajes dela firma Elie Saab, el cual, combinó con un sombrero de Philip Treacy.

Por su parte, la reina optó por asistir a uno de sus eventos favoritos con un traje en color celeste.