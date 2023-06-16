Carlos III rompe una tradición y no invita a Harry y Meghan al desfile Trooping the colour

El rey Carlos III no invitará a uno de sus hijos para una de las festividades más importantes de la casa Windsor y es la primera vez que esto sucede en la historia de la monarquía británica.

El próximo Trooping The Colour se llevará a cabo este sábado y marca el cumpleaños del monarca británico. Esta es una fiesta que tiene su origen desde 1748 y es celebrado anualmente un sábado de junio.

Durante este desfile militar veremos por primera vez a Carlos III y a Camila en el balcón del palacio de Buckingham como reyes del Reino Unido y, con ellos, estarán William, príncipe heredero, y su esposa Kate Middleton.

Sin embargo, el hijo menor del monarca, el príncipe Harry, al parecer, no estará invitado a la celebración, y tampoco su esposa, Meghan Markle, ni sus dos hijos: Archie y Lilibet.

"El príncipe Harry y Meghan no han sido invitados al desfile del cumpleaños del Rey. Será la primera vez en la vida de Harry que no ha sido bienvenido en las celebraciones oficiales del cumpleaños del monarca", escribió Richard Eden en su columna del "Daily Mail". "Me temo que es un reflejo del estado de las relaciones en este momento", agregó.

La última vez que Meghan de Sussex, por su matrimonio con el príncipe Harry, y su esposo asistieron a un Trooping the Colour fue en 2019 y ya habían renunciado a sus roles senior dentro de la familia real.

