Senadora argentina impulsa proyecto de ley para eliminar el "impuesto rosa"

EQUIDAD

La propuesta legislativa de Nora del Valle, pretende eliminar el costo adicional en los productos destinados a las mujeres, en especial cuando su equivalente masculino es idéntico en funcionalidad.

EFE

"Planteamos modificar la ley de defensa del consumidor e incorporar un artículo que legisla y ampara el trato digno y la equidad en los precios de bienes de consumo. El 'impuesto rosa' no es un impuesto, es un sobreprecio", explicó la senadora nacional de Argentina, Nora del Valle Giménez, durante la presentación del proyecto Ley de Equidad de Género en el Salón Eva Perón de la Cámara Alta.

La propuesta legislativa busca evitar sobreprecios en bienes de consumo destinados al público femenino al eliminar el costo adicional que se plantea en los productos destinados a las mujeres, en especial cuando su equivalente masculino es idéntico en funcionalidad.

"El mercado juega con sus propias reglas, para aprovecharlo a favor de sus propios intereses. El Estado debe garantizar la equidad de los precios de estos productos en contexto de la difícil situación inflacionaria, siendo las mujeres quienes más sufren esta situación", agregó la senadora.

Senadora Nora del Valle Giménez. Foto: Parlamentario

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina, la tasa inflacionaria de abril alcanzó un incremento del 58 % interanual, la más alta en las últimas tres décadas.

Además, el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 6% a nivel mensual, un retroceso de apenas 0,7 puntos porcentuales con respecto a los números del mes anterior, cuando se notificó la mayor subida intermensual de los últimos veinte años.

En este sentido, la división con mayor incremento de abril fue en las prendas de vestir y calzado que subió un 9,9%, mientras que la categoría de bienes y servicios varios, entre los que se encuentran los artículos de higiene personal, avanzaron en un 5,3%.

La presentación del proyecto fue acompañada por un panel de especialistas en la temática, entre las que se encontraba la economista y representante de la asociación civil Ecofeminita, Candelaria Botto, quien afirmó que hasta 2021 las mujeres pagan un 12% más los productos "rosados", en promedio.

"Este 12% que pagan de más tiene que ver con las tareas de cuidado y con los roles que tenemos que cumplir en esta sociedad", indicó. "También existen diferencias de salarios y el aporte de la mujer que trabaja en el hogar es del 16%. Este proyecto de ley busca hacer foco en una diferenciación de estos precios, que además de tener pocos ingresos, las mujeres estamos sobre representadas en los grupos más pobres", aclaró Botto.

Por último, la doctora en economía y experta en economía feminista, Mercedes D'Alessandro, sumó que el interés de este proyecto ronda en la posibilidad de que las mujeres puedan llegar a fin de mes.

"Nos interesa poder llegar a fin de mes y que no se monten operaciones de negocios en base a nuestras necesidades, ya que la gran masa de pobres son mujeres y están a cargo de hogares de familia", expresó.