Cuatro mujeres que rompen estereotipos: no se depilan y lo muestran en sus redes

Los estereotipos de belleza tradicionales que se han impuesto en el último siglo presionaron a las mujeres a lucir ‘perfectas’ a pesar de que sabemos que esto es imposible.

Es por esto que muchas mujeres han optado por varias maneras de eliminar el vello corporal de sus cuerpos, ya sea depilación láser, con crema, con cera, con rasuradora, entre otras.

Sin embargo, ha crecido un movimiento que intenta eliminar estos estándares y normalizar los vellos femeninos en distintas partes del cuerpo, mostrándolos ‘sin asco’ en público.

La tendencia de mostrar el vello corporal



Muchas han encontrado en las redes sociales una manera de comenzar a eliminar estos estereotipos en la sociedad y explicar que es normal y natural que a las mujeres también les nazca vello corporal.



“El aumento del género no binario, el movimiento de ‘body positive’ y el sector de la belleza que se ha abierto a ser más inclusivo han contribuido a la nueva ola de ‘hirsuteness’, o la tendencia de llevar el vello corporal sin pudor”, explica ‘CNN’.



Por esa razón, mujeres de todo el mundo están compartiendo fotos y videos en los que muestran su vello natural. Utilizan los hashtags #hairywoman y #beardedwoman para seguir la tendencia, alzar la voz y animar a otras a no avergonzarse de una situación tan natural.



Sin embargo, el tema ha causado todo un debate en redes, en el que participan tanto defensores como detractores del vello femenino. Entre los comentarios que suelen recibir las mujeres que impulsan esta tendencia, muchas aseguran sentirse “inspiradas y liberadas”, aunque otros comentarios hacen referencia a lo “poco estético e higiénico” que les resulta.



“Hoy en día, la mayoría de las mujeres sienten que tienen que afeitarse. Como si no tuvieran otra opción. Hay algo profundamente tenso en eso, aunque las percepciones están cambiando lentamente”, aseguró en una entrevista Heather Widdows, profesora de ética global en la Universidad de Birmingham del Reino Unido y autora de ‘Perfect Me: La belleza como un ideal ético’.

Comenzar a depilarse como ‘obligación’



Bien se puede decir que la depilación femenina comenzó más como una campaña publicitaria que se convirtió en una supuesta necesidad de las mujeres.



En 1915, Harper’s Bazaar fue la primera revista para mujeres en iniciar con una campaña publicitaria dedicada a la eliminación del vello en las axilas.



En ese mismo año, según narra ‘CNN Chile’, Gillette lanzó la primera máquina de afeitar comercializada específicamente para mujeres. “Una hermosa adición a la mesa de baño de Milady y una que resuelve un problema personal embarazoso”, decía el anuncio publicitario.



Sin embargo, no era la primera vez que las mujeres comenzaban a depilarse, aunque hasta el siglo XX fue que se convirtió casi en un ‘mandato’ de la sociedad. Incluso, esta fue en muchas culturas una tarea que tanto hombres como mujeres llevaban a cabo, explica el citado medio.

Defensoras del movimiento



Muchas mujeres se están uniendo al movimiento que rechaza los cuerpos completamente depilados y naturaliza el vello corporal femenino. Entre ellas, varias son modelos e ‘influencers’, quienes tienen cuentas con gran número de seguidores y, por lo tanto, con un mayor impacto en la audiencia.



La ‘influencer’ Joanna Kenny asegura que trabaja en redes con el objetivo de “hacer conciencia sobre el daño que hace a la salud mental la presión de verse ‘perfecta’”, indica ‘El Universal’.



Kenny no se avergüenza de mostrar en su cuenta de Instagram (donde reúne más de 100 mil seguidores) su cuerpo ‘tal cual es’, y suele pintar su bigote de colores y mostrar su rostro sin filtros.



Otra ‘instagrammer’ que se hizo famosa hace algunos años con su movimiento #bodyhairmovement fue la polaca Sonia Cytrowska. Y aunque se ha alejado de las redes sociales y de la cuenta que bautizó con el nombre de su causa, se hizo noticia en 2018 por no haberse depilado durante más de un año.



Por su parte, Jessica Esposito es una música y creyente del ‘body positive’ que, con unos 4 mil seguidores en Instagram no tiene pena de mostrar su barba rubia ni le interesan las opiniones que esta puede levantar.



En Tik Tok, las chicas tampoco tienen pudor de mostrar el vello de sus piernas, axilas o rostro, y varios de estos videos se han hecho virales. Por ejemplo, el clip de @bratzrockangel en el que aplica pestañina negra en su bigote ha tenido más de 1,3 millones de reproducciones.



Así las cosas, este movimiento toma más fuerza con las redes, y cada vez más mujeres deciden dejar de apenarse por cómo lucen sus cuerpos, a pesar de las opiniones que otros puedan tener sobre los mismos.