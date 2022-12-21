La ONU condenó la ley afgana que prohíbe las mujeres ir a la Universidad y pidió su anulación

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, condenó la medida impuesta por las autoridades de Afganistán, que prohíbe a las mujeres del país estudiar en la universidad, y pidió a los talibanes su anulación.

Para Türk, esta decisión constituye "otro golpe terrible y cruel a los derechos de las mujeres y las niñas afganas, además de un revés profundamente lamentable para todo el país".

Según el alto comisionado, la exclusión "sistemática" de las mujeres de casi todos los espacios de la vida pública en Afganistán desde la llegada de los talibanes al poder en 2021 no tiene ningún paralelismo en el resto del mundo.

Türk lamentó que esta decisión prive al país de futuras doctoras, abogadas o profesoras, y recordó que la medida supone "una clara violación de las obligaciones de Afganistán a nivel internacional".

"El derecho de las mujeres a acceder a todos los niveles de educación sin discriminación es fundamental e incuestionable", concluyó el diplomático austriaco.