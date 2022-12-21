Talibanes prohíben a las mujeres acceder a la universidad en instituciones públicas ni privadas

El régimen talibán anunció ayer martes la prohibición de acceso a la educación universitaria para las mujeres.

La prohibición llega menos de tres meses después de que miles de mujeres se presentaran a los exámenes de acceso a la universidad en todo el país.

“No solo yo, todos mis amigos se han quedado mudos. No tenemos palabras para explicar lo que sentimos (...) Nos han quitado la esperanza. Han enterrado nuestros sueños”, dijo Madina, estudiante que habla bajo anonimato, a AFP.

Talibanes limita los derechos de las mujeres. Foto: EFE

Desde el año pasado, las universidades se han visto obligadas a aplicar nuevas normas, incluida la segregación por sexo en aulas y entradas a los centros. Las estudiantes, además, ya solo podían tener como profesores a mujeres u hombres mayores.

Por ende, a la mayoría de las adolescentes de todo el país se les ha prohibido el acceso a la educación secundaria, lo que ha limitado seriamente sus posibilidades de acceder a la universidad.

A su vuelta al poder en agosto de 2021, el grupo fundamentalista prometió mostrarse más flexible, pero en este año han evidenciado que prevalece la interpretación ultrarrigorista del islam de su primera etapa (1996-2001).

Las mujeres están siendo progresivamente apartadas de la vida pública en Afganistán.

El 23 de marzo el régimen talibán volvió a cerrar las escuelas secundarias muy poco después de su reapertura, anunciada desde hacía meses.

El jefe supremo de los talibanes, Haibatulá Ajundzadá, intervino en la decisión.

Varios responsables gubernamentales declararon que no había suficientes profesores o dinero, pero que las escuelas reabrirían cuando el programa de enseñanza islámica hubiera sido elaborado.

Las mujeres no tienen derecho a viajar sin estar acompañadas de un familiar masculino y deben cubrirse con un burqa o un hiyab cuando salen de casa.

En noviembre, los talibanes también les prohibieron el acceso a parques, jardines, salas de deporte y baños públicos.

Las manifestaciones de mujeres contra esas medidas, que generalmente solo reúnen a unas pocas decenas de personas, se han vuelto muy arriesgadas. Numerosas manifestantes han sido arrestadas y los periodistas cada vez sufren más impedimentos para cubrir esas protestas.

Pese a ser excluidas de los centros educativos, en Kabul muchas jóvenes acudieron a principios de diciembre a los exámenes de final de sus estudios secundarios, condición necesaria para acceder a la universidad.

La comunidad internacional supeditó el reconocimiento del régimen talibán, y la ayuda humanitaria y financiera a Afganistán, al respeto de los derechos humanos por parte de los talibanes, en particular el derecho de las mujeres a la educación y el trabajo.

Naciones Unidas está “profundamente preocupada” declaró el martes Ramiz Alakbarov, representante especial adjunto del responsable de la ONU para el país asiático. “La educación es un derecho humano fundamental. Una puerta cerrada a la educación de las mujeres es una puerta cerrada al futuro de Afganistán”, dijo.