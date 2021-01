Lady Gaga y Jennifer Lopez: los detalles detrás de sus looks en la toma de mando de Joe Biden

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lady Gaga y Jennifer Lopez fueron las artistas elegidas para brindar una impecable performance en la toma de mando de Joe Biden en Estados Unidos. La cantante de "Poker Face" estuvo encargada de entonar el himno estadounidense, mientras que la intérprete de "Let's Get Loud" cantó el tema "This Land Is Your Land", sumando un emotivo mensaje en español.

Para la ocasión, Lady Gaga se decantó en un magnífico vestido diseñado especialmente para ella por la firma Schiaparelli. El traje, estuvo compuesto por una chaqueta de cachemir color azul navy, y una falda voluminosa en tono rojo. Según fuentes de La Vanguardia, ambos tonos fueron elegidos para hacer honor a la bandera estadounidense.

Foto: AFP

Para sumar aún más significado al look, Lady Gaga sumó un broche dorado de paloma quien carga un olivo en el pico, como símbolo de paz.

En cuanto al peinado, la cantante apostó por una increíble diadema trenzada con su mismo cabello, con detalles de cintas azul marino que hacían juego con su vestido.

Foto: AFP

Por su parte, Jennifer Lopez eligió brillar con un look de Chanel totalmente blanco. El outfit, estuvo compuesto por un pantalón de pierna ancha y una blusa con bobos frontales en gasa, que sutilmente se asomaban detrás de una chaqueta larga.

En cuanto a los accesorios, la cantante latina solo optó por llevar un par de pendientes y pulseras de perlas incrustadas, gusto que comparte con la hoy vicepresidenta Kamala Harris, quien también ama esta joya.

Foto: AFP

La noche anterior al evento, Lopez llegó a inmediaciones del Capitolio luciendo un abrigo con estampado pata de gallo en color blanco y negro, pantalón a juego y blusa blanca. Todo, una vez más, de Chanel.