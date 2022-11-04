Viaja con su oso de peluche y su propio inodoro: las peculiaridades del rey Carlos III

REALEZA

El hijo de Isabel II se ha caracterizado por su peculiar manera de vivir y podría pasar a la historia como uno de los monarcas más excéntricos .

EL UNIVERSAL/ GDA

El rey Carlos III del Reino Unido podría pasar a la historia como uno de los monarcas más excéntricos de la historia. El hijo de Isabel II se ha caracterizado por su peculiar manera de vivir, además de que se reveló que le gusta que su personal le planche las agujetas de los zapatos, ahora trascendió que tiene un objeto de apego, como niño de edad preescolar.

El biógrafo Christopher Andersen aseguró que el rey Carlos siempre viaja con un oso de peluche, el cual, nadie puede tocar. "Todavía viaja con un osito de peluche de la infancia. Lo ha tenido desde que era un niño muy pequeño. La única persona a la que se le ha permitido reparar el osito de peluche del rey Carlos es la niñera de su infancia, Mabel Anderson, a quien sigue siendo muy cercana", comentó a "Entertainment Tonight".

Por si fuera poco, Carlos III, papá de los príncipes William y Harry, tiene un inodoro hecho a la medida, el que transporta cada vez que sale a carretera. "El rey quiere lo que quiere cuando lo quiere e incluso lleva a su chef personal a cenas formales en las casas de otras personas", se lee en el reporte de "US Weekly".

Príncipe Carlos. Foto: AFP.

El rey Carlos III del Reino Unido será coronado de manera oficial el 6 de mayo del 2023, de acuerdo con información oficial, mientras tanto, su agenda de compromisos oficiales ha estado muy ocupada, ya asume funciones como monarca de su país.