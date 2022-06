TikTok viral: cómo tender la cama sin que las sábanas se salgan de su lugar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para lograr un descanso reparador, una de las cuestiones importantes es tener la cama tendida: no hay nada más reconfortante que ir a dormir y que esté impecable. No obstante, hay un problema frecuente que todos afrontan cuando, al despertarse, observan que las sábanas están completamente desarregladas.

Por un lado, solemos realizar una inmensa lista de estrategias para que esto no ocurra, y, por el otro, comenzamos a preguntarnos si verdaderamente hay una solución. Con el fin de darle una respuesta a este interrogante, una mujer que se encarga de dar consejos para el hogar se refirió a este tema en las redes sociales y habló de un truco esencial que debemos tener en cuenta.

La usuaria de TikTok @daily.life.essentials compartió un clip en el que se refirió al concepto llamado “la esquina del hospital”. Allí, la emprendedora presentó una manera clave para que las sábanas no se desprendan del colchón mientras descansamos.

El truco para que no se "salgan" las sábanas

El primer paso que mostró, hay que colocar la parte inferior de la sábana en los pies de la cama, a lo largo de todo un lado. El segundo paso consiste en doblar la parte que sobra hacia el otro sector y situarlo por debajo. Luego, hay que tomar el lado que doblamos y estirarlo. Por último, todo se ingresa por debajo del colchón y de esa forma quedará formada una esquina perfectamente ordenada. “Es una manera elegante de hacer tu cama”, expresó en la publicación.

Hasta el momento, el video que compartió acumuló más de cuatro millones de visualizaciones y recibió miles de comentarios en los que los usuarios hablaron del mismo concepto que nombró la joven en el posteo.

“El rincón del hospital es el que me enseñó mi madre allá por los años ‘70. No es elegante, simplemente es lo que tenemos que hacer para que esto no ocurra. Gracias”, afirmó una joven. “Hice lo mismo desde que tengo cinco años, gracias al ingenio de mis padres. Todos deberíamos saberlo para evitar esta molestia”, resaltó otra persona.

Por otro lado, muchos usuarios le agradecieron por el material que compartió y destacaron que, a partir de ahora, implementarán el paso a paso para tener una cama perfecta. “Siempre que me levanto y veo que está todo esparcido por el colchón me genera mucha molestia. Intenté de todo, y lo que me sirvió es lo mismo que mostraste”, confió una usuaria.

“Busqué estrategias por un largo tiempo, y hasta usé broches para colgar la ropa. Si bien no es lo más prolijo, es lo que más me sirvió. Pero esta es una gran alternativa”, sostuvo otro.