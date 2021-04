¿Cuáles son los siete alimentos que no tienen caducidad?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En cuestión de alimentos es importante siempre tener en cuenta la fecha de caducidad antes de consumirlos, ya que ingerir algo echado a perder podría causar problemas a la salud.

En ocasiones la fecha de vencimiento únicamente es un indicador para ciertos productos, y a menudo, un requerimiento legal que debe agregarse al empaque en la industria de alimentos, pero hoy te presentamos siete alimentos que no se echan a perder nunca.

Café



La razón por la que este producto no se echa a perder es sencilla de explicar: el café no caduca físicamente y puede conservarse mucho más tiempo guardándolo en un envase, frasco o cualquier contenedor hermético.



En un contenedor cerrado, el café tiene grandes posibilidades de conservar su sabor, olor y textura.



Por otro lado, si se ha abierto un recipiente de café y se dejó expuesto al medio ambiente por mucho tiempo, es probable que sus aromas se pierdan, además lamentablemente puede que el producto se haya enranciado y sea imposible de consumir, afirma el portal experto en café, Tico Coffee.

Miel

El parámetro que ayuda a la conservación de la miel es el HMF (Hidroximetilfurfural), un compuesto que aparece de forma natural debido principalmente a los niveles bajos de azúcares, agua y acidez de este alimento.



La cantidad de HMF en la miel puede variar dependiendo de la temperatura a la que sea expuesta o a las condiciones de almacenamiento. La poca concentración de agua impide que se creen microorganismos que alteren la salud de este alimento.

Arroz

Otro de los productos que tiene capacidades sobresalientes para soportar grandes periodos de tiempo sin echarse a perder o disminuir su sabor es el arroz.



Este producto se puede conservar por años. Lo ideal para lograrlo es guardarlo en un contenedor bien cerrado para que no se le metan bichos, eso es todo. La única excepción es el arroz integral que, por su alto nivel de almidón puede hacerse rancio.

Porotos

Aquí otro claro ejemplo de alimentos resistentes al paso del tiempo en la alacena. Al igual que casi todas las semillas, el poroto se puede conservar por años sin que se eche a perder o pierda sus cualidades. Cuando se ponen a hervir posiblemente necesiten un poco más de tiempo para que se rehidraten, pero al final el resultado será delicioso.



Por su bajo porcentaje de agua, las legumbres secas no caducan, así que su consumo es óptimo varios años después de su compra, señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Azúcar

El azúcar como tal no tiene fecha de caducidad, sin embargo, al igual que otros productos tiene una fecha de consumo preferente, esto quiere decir que después de ese plazo puede que ya no tenga las mismas propiedades, sabor o nutrientes, pero igual puede seguirse usando.



Lo importante para la vida de este producto va de la mano con la forma en la que se almacena, pues es el principal punto en el que se debe poner atención de acuerdo con Cuídate Plus, especialistas en salud.

Vinagre

El vinagre es otro producto que no se echa a perder, pues contiene entre un 5 y un 8% de ácido acético, por lo que la posibilidad de que bacterias o microorganismos se reproduzcan en él es muy baja.



Por esta razón el vinagre nunca será un alimento respecto al que debamos cuestionarnos si es factible o no usarlo, además tiene una gran variedad de utilidades, se usa en preparación de platillos y aderezos, y hasta en labores de limpieza, debido a su composición.

Bebidas alcohólicas



Así es, el alcohol no se echa a perder, es decir que no tiene fecha de caducidad, pues incluso hay algunas bebidas que se dejan añejar para hacerlas más sabrosas. Sin embargo, sí hay algunas bebidas alcohólicas con fecha de consumo preferente, el cual es recomendado antes de que la preparación pierda ciertas características.



Por su parte, las bebidas con un contenido de alcohol del 10% o más en volumen no tienen que indicar una fecha de caducidad en su envase debido a que no corren riesgo de echarse a perder. Este es el caso del whisky, ron, ginebra o tequila, de acuerdo con datos de la Asociación de Cerveceros de España.