Según experto, el príncipe William quiere ser un padre más presente que el que tuvo

REALEZA

Para Darren Stanton, experto en lenguaje corporal, el duque de Cambridge creció con la gran presión de asumir el trono algún día.

Crecer como miembro de la realeza, exponencialmente cuando estás destinado a asumir el trono algún día, puede ser difícil. Para el experto en lenguaje corporal Darren Stanton, esto resultó ser el caso en la infancia del príncipe William, que ahora trata de compensar esas dificultades con sus propios hijos.

Antes del Día del Padre en los EE. UU. y el Reino Unido, Stanton analizó tres de las actitudes más famosas de los padres reales hacia la crianza de los hijos. William fue el primer. "El Príncipe William definitivamente no es reacio a ser visto en los medios ante todo como un padre y esposo en lugar de un futuro monarca. A partir de las interacciones entre él, Kate y sus hijos, se puede ver que él quiere ser un padre práctico, 100 por ciento comprometido, y estar mucho más presente de lo que quizás su propio padre, el príncipe Carlos, estuvo para él cuando era más joven", dijo Stanton a la revista Marie Claire.

"Podemos decir que William es un padre comprometido por la forma en que se comporta cuando está en la arena pública; por ejemplo, se arrodilla al nivel de un niño para hacer contacto visual durante los compromisos, lo cual es una forma clásica de generar confianza y conexión", agregó.

Stanton no cree que el Príncipe Carlos fuera un mal padre de ninguna manera, pero sí cree que se ha vuelto más cómodo y confiado al interactuar con sus hijos (aunque, por supuesto, la salida del Príncipe Harry de la vida real ha agregado otra capa de complicación).

"Creo que el príncipe Carlos ha evolucionado especialmente y se ha vuelto mucho más cómodo en su papel de padre a medida que han pasado las décadas", dijo.

Principe Carlos e William.

"Mirando imágenes históricas de Carlos cuando William y Harry eran muy jóvenes, tendía a no desempeñar un papel tan práctico, sino que dejaba que la princesa Diana y el personal cuidaran de los niños durante los compromisos reales. Sin embargo, lo que está claro ahora es que Carlos ama mucho a Harry y William" .

Carlos también parece estar prosperando como abuelo de cinco, según Stanton. "El príncipe Carlos se ha suavizado mucho más ahora y parece ser mucho más táctil y también más dispuesto a ser visto dando muestras públicas de afecto como abrazos y besos", afirmó.

"Definitivamente vimos un lado más suave en él, ya que abrazó por completo su posición de abuelo mientras cuidaba al Príncipe Louis en las celebraciones del Jubileo cuando el joven se volvió demasiado inquieto para sus padres".

Así reaccionaron George y Charlotte en las conmemoraciones del jubileo. Foto: The Sun

En cuanto al duque de Sussex, Stanton ve similitudes entre la forma en que cría a Archie y Lili y la forma en que su hermano mayor interactúa con George, Charlotte y Louis, consolidando el vínculo entre los hermanos a pesar de la distancia física y emocional.

"Mientras tanto, el príncipe Harry es muy similar a William y, aunque los destellos de Archie y Lilibet han sido pocos, está claro que no tiene miedo de que lo vean en público jugando con sus hijos y obviamente está enamorado de ellos", dice Stanton.

Meghan, Harry y su hijo Archie. Foto: Reuters

"Parece que ambos grupos de niños reales van a tener una relación muy diferente con sus padres de la que habrían tenido los miembros de la realeza en años pasados, gracias a la estrecha relación que disfrutan con sus respectivos padres, William y Harry" concluyó el experto.