El príncipe Carlos decidió castigar a su nieto Archie y no le dará el título de príncipe

El príncipe Carlos tiene el futuro planificado. El próximo en la línea para heredar el trono británico está convencido de que la monarquía debe ser reducida, por lo que dejará a varios miembros de la familia real fuera de ella. Eso incluye a su nieto Archie, el primer hijo de Harry y Meghan Markle, quienes se indignaron con la medida.

Con la premisa de que los ingleses no desean pagar una monarquía en constante expansión, Carlos tomó su decisión y, de acuerdo a The Mail on Sunday, se asegurará de que Archie, de dos años, no sea nunca príncipe.



Según una fuente cercana a la pareja, Carlos ya les informó a los Sussex que hará los cambios en los documentos legales para garantizar que Archie no pueda obtener el título real, un derecho al que los nietos de un soberano siempre pudieron acceder. Los instrumentos legales que modificará el futuro rey son conocidos como Letters Patent (patente de títulos, en inglés).

“A Harry y Meghan les dijeron que Archie nunca sería un príncipe, incluso cuando Carlos se convierta en rey”, confirmó la fuente. La noticia molestó a la pareja, porque ambos habían decidido no usar el título de Conde de Dumbarton que le corresponde a su primogénito, convencidos de que el niño se convertiría en príncipe cuando su abuelo se coronara rey.

La decisión se da en el medio de una tensa relación entre Harry, Meghan y el Palacio de Buckingham, con la explosiva entrevista de la exactriz con Oprah Winfrey y los dichos de Harry. Al parecer, la llegada de Lilibet Diana, la hija de los Sussex que nació el 4 de junio pasado, no pudo saldar las polémicas entre la familia real.

De acuerdo con algunos expertos, los Sussex se enteraron de que su hijo no iba a ser príncipe antes de la entrevista con Winfrey, lo que sugeriría que al momento de la grabación ambos estaban molestos por el tema, por lo que criticaron fuertemente a la familia real. Incluso, en un momento de la conversación, Meghan adelantó que desde la realeza le dijeron que el niño no recibiría el título de príncipe y que, por lo tanto, no tendría seguridad.

Aunque en ese momento se marcó que en verdad Archie no tenía derecho automático a recibir el título de príncipe, recién ahora es posible entender a qué se refería Meghan: Archie nunca se convertirá en príncipe. “Esto es lo que nadie se dio cuenta de la entrevista. Lo cierto era que Carlos iba a tomar medidas activas para despojar a Archie de su derecho de nacimiento definitivo”, sostuvo la fuente.

Según las reglas establecidas por la monarquía británica, Archie no es un príncipe real, dado que los protocolos señalan que los hijos y nietos de un rey o reina tienen el derecho automático al título de Alteza Real, y Archie es el bisnieto de la monarca, por lo tanto no nació con ese título. Solo podría adquirirlo cuando su abuelo Carlos se convierta en rey, aunque al parecer, no sucederá.

“Carlos nunca ocultó el hecho de que quiere una monarquía reducida cuando se convierta en rey. Se da cuenta de que el público no quiere pagar por una gran monarquía y, como dijo, el balcón del Palacio de Buckingham probablemente colapsaría”, completó la fuente. Si bien aún no se conocen los detalles del plan de Carlos para la monarquía reducida, se especula que solo los herederos al trono y sus familias inmediatas recibirán los títulos completos, apoyo financiero y seguridad.

De hecho, ese tema ya generó fricciones entre Carlos y sus hermanos, por desacuerdos en torno a la protección que deberían recibir en el futuro las hijas de Andrés, las princesas Beatriz y Eugenia.

Vale recordar que no todos los nietos de Isabel II tienen títulos de príncipes o princesas. Tanto Ana como Eduardo rechazaron brindarle los títulos a sus hijos.