Por qué se eligió un castillo alemán para grabar la nueva película sobre Lady Di

Realeza

La mayor parte de la trama se realizará allí porque “Spencer” contará las últimas vacaciones navideñas que Lady Di compartió junto a la familia real.

la nación / gda

Las adaptaciones de la historia personal de Diana Spencer siguen gestándose en la ficción, ya sea en formato de serie o de película, debido al gran interés que despierta en muchas personas de todo el mundo.

Muchas actrices encarnaron el papel de Lady Di y una de las últimas en asumir la responsabilidad fue Kristen Stewart para la película “Spencer”, del director chileno Pablo Larraín. Más allá de los gustos personales de algunos críticos, la elección de Stewart no defraudó a los seguidores. A través de las redes sociales y diversos foros de cineastas, manifestaron que esperan con ansias el estreno.

En la última semana se dieron a conocer dos nuevas imágenes tomadas en el sitio donde se está rodando el trabajo. Para recrear el castillo de Sandrigham se escogió una propiedad alemana, donde se realizará la mayor parte de la trama. Esta decisión se debió a que “Spencer” contará las últimas vacaciones navideñas que Lady Di compartió junto a la familia real.

El emblemático Sandrigham, la casa privada de Isabel II, es el sitio donde la reina se encontró en cada fiesta con sus allegados durante más de tres décadas. Este palacio se convirtió en una tradición de la realeza británica que se interrumpió en 2020 por la pandemia de coronavirus.

Por su similitud, el castillo alemán seleccionado para la grabación fue el de Kronberg. Según dieron a conocer, Diana nunca visitó este sitio en la vida real, pero forma parte de la historia de la realeza ya que la reina Victoria fue quien decidió construirlo en el siglo XIX.

Foto: Instagram

Actualmente, los herederos de la familia Hesse-Kasse son los propietarios del inmueble que perteneció a Margarita de Prusia, la última hija de Victoria I de Inglaterra. Por su historia y su belleza arquitectónica, fue sede de otras películas como “Hamlet”, dirigida por Richard Burton.

Con la presentación del castillo de Kronberg, los directores del film manifestaron que el estreno de “Spencer” está previsto para otoño del 2021, aunque advirtieron que la fecha está sujeta a las restricciones que se puedan imponer debido al coronavirus. Pero de todas formas, intentarán llegar antes del 2022, año que marcará el 25 aniversario de la muerte de Diana.