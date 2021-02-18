¿Por qué la nueva película sobre Lady Di promete ser un problema para la corona?

Realeza

La película protagonizada por Kristen Stewart contará detalles del fin de semana que se vivió en la finca de Norfolk donde Lady Di habría tomado la decisión de alejarse de la familia real.

la nación / gda Lady Di y Carlos en su boda

Luego de las críticas de la corona británica sobre The Crown, la producción de Netflix, un experto en la realeza sostuvo que a la familia real no le gustará la próxima película que narra la vida de la princesa Diana. El biógrafo Robert Jobson precisó que “es inevitable que la familia disfrute del film”.

Según precisó a US Weekly, el nuevo material relata “la verdad de la vida de la princesa Diana”. La película será protagonizada por Kristen Stewart y contará detalles de un fin de semana que se vivió en la finca de Norfolk a principios de los 90 donde Lady Di habría tomado la decisión de alejarse de la familia real.

La película, dirigida por el chileno Pablo Larraín y escrita por Steven Knight, se centrará en ese fin de semana en Sandringham que habría sido crucial en la vida de la princesa. Fueron los días en los que llegó la conclusión de que su matrimonio con el príncipe Carlos había llegado concluido, indicó Jobson, quien por entonces era una de las personas con los que tuvo relación Lady Di.

El nuevo material que estará protagonizado por Timothy Spall, Sally Hawkins y Sean Harris promete escenas que podrían generar malestar en la familia real, según adelantó el biógrafo. Además, circularon algunas imágenes donde se puede ver a Stewart durante la filmación en un castillo alemán que fue seleccionado por la producción por su similitud con la casa de campo de la realeza.

“La conocía como persona, es inevitable que a la realeza no le guste la película biográfica en absoluto”, adelantó Jobson sobre lo que será el nuevo filme.

Según indicó él y su colega biógrafa Ingrid Seward, Diana había dejado de visitar la finca antes del período en el que se desarrolla el drama. Para entonces, ya había tomado la decisión con respecto a su matrimonio. No obstante, Seward señaló que “la Princesa nunca quiso el divorcio”.

De acuerdo con Larraín, la elección de Stewart resulta perfecta debido a su mezcla de misterio y fragilidad: “Creo que su trabajo será sorprendente e intrigante a la vez. Ella es una fuerza de la naturaleza”. Por su parte, Jobson agregó que en las fotografías Stewart se parecía notablemente a Diana.