Polémica por el sueldo que la princesa Amalia de Holanda cobrará al cumplir 18 años

Realeza

En la presentación del presupuestos se detalló que a partir del 7 de diciembre de 2021 la princesa obtendrá 111.000 euros por los 25 días restantes de ese año.

la nación / GDA Foto: Instagram Royal Dutch Family

El "Prinsjesdag" o el día del Presupuesto es uno de los eventos más importantes para la corona holandesa. Según la tradición, cada tercer martes de septiembre, en Holanda se presentan las previsiones presupuestarias para el próximo año, algo que ocurrió ayer, pero hubo un punto que despertó la polémica.



En la presentación del presupuestos que se realizó este año, se detalló que a partir del 7 de diciembre de 2021, cuando la princesa Amalia cumpla 18 años, obtendrá 111.000 euros por los 25 días restantes de ese año y que corresponden a un valor proporcional de la que será su asignación anual.

Como heredera del trono de los Países Bajos, a Amalia le corresponde constitucionalmente una asignación a partir de que cumpla la mayoría de edad. Sin embargo, a la princesa holandesa solo le llegarán como sueldo unos 20.000 euros, ya que el resto estará destinado a gastos de representación, de personal y otras cuestiones.



A partir de 2022, Amalia ya recibirá un sueldo durante todo el año, pero la cifra no se conocerá hasta la próxima apertura del parlamento del año que viene, aunque las previsiones para 2021 lo estiman en 1,6 millones de euros.



De esta manera, la hija mayor del rey Guillermo y la reina Máxima ganaría más de 23.000 euros al mes, mientras que el resto del dinero se utilizará para afrontar inversiones de personal y otros gastos de la corona.



Si bien el presupuesto destinado a la heredera al trono holandés ya está establecido y aprobado dentro de las cuentas públicas, despertó una fuerte polémica desde que se anunció el establecimiento de esa asignación en 2016.



El principal punto de conflicto tiene que ver con que los reyes de Holanda ya dejaron en claro que no quieren que su hija asuma funciones reales de gran relevancia hasta que no termine sus estudios. Por eso, los espacios más críticos cuestionaron que a la princesa se le otorguen esos fondos.