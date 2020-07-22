Máxima y Guillermo de Holanda revelaron un secreto que involucra a sus hijas

Realeza

La reina Máxima y su esposo, el rey Guillermo Alejandro, hicieron una confesión sobre las redes sociales

la nación / gda

La familia real holandesa tuvo algunos inconvenientes por la filtración de fotos y videos de su hija Alexia en las redes sociales. En una conferencia de prensa, la reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro reflexionaron sobre las precauciones y recomendaciones que les transmiten a las tres adolescentes; y también confesaron un secreto sobre el mundo virtual.



La vida de las princesas Amalia (16), Alexia (14) y Ariane (13), siempre está en el foco público, y cada vez que trasciende algún escándalo, el matrimonio real se muestra unido y trata de ofrecer reflexiones. Esta vez no hablaron solo de eso, sino también de su propia experiencia con el uso de las redes sociales.



La reina confesó que tanto ella como su esposo tienen cuentas privadas en Instagram, y desde esos perfiles siguen a sus hijas y ven cada una de las publicaciones que suelen hacer. "Si no está activo, no será perseguido", bromeó el rey Guillermo, que aclaró que tiene una cantidad muy reducida de seguidores y mantiene un bajísimo perfil.

Además de estas cuentas privadas personales - que nunca antes habían sido mencionadas- los royals holandeses tienen su perfil público, donde comparten fotos de las actividades oficiales y algunas veces abren la puerta de la intimidad hogareña, como cuando Máxima compartió su receta de un clásico argentino: alfajorcitos de maicena.



"En general, creo que nuestras hijas lo manejan de manera muy responsable. Cada una tiene su cuenta privada; ellas conocen muy bien el valor de la privacidad", reflexionó el rey. "Reconoces los peligros, por supuesto, pero los errores los cometes tú mismo o las personas que te rodean. Las redes sociales ahora son parte del crecimiento", agregó.



Sin embargo, a pesar de que las tres jóvenes escuchan a diario los consejos de los reyes, algunas veces llegan a las redes sociales fotos privadas de las princesas y esto causa revuelo. "Se los podés decir 20 veces como sus padres, pero después están con sus amigos y las cosas pueden salir mal. Después terminan enojadas o decepcionadas con otras personas, y entonces les digo: 'Ya aprendiste la lección'", cerró la reina.