REALEZA

El Reino Unido tiene desde ayer un nuevo rey, Carlos III; el resto de países cuyo sistema político es una monarquía tienen también a hombres como jefes de Estado.

afp Reina Margarita II de Dinamarca

Tras el fallecimiento de Isabel II a los 96 años y un largo reinado de 70 años, la reina Margarita II de Dinamarca es ahora la única mujer al frente de una monarquía.

Margarita II, de 82 años, fue proclamada heredera de la corona danesa en 1953 y llegó al trono en 1972 tras la muerte de su padre, Federico IX. Su primogénito, el príncipe Federico, es el heredero de la corona de Dinamarca.

El Reino Unido tiene desde ayer un nuevo rey, Carlos III, el primogénito de Isabel II, de 73 años y quien ostentó durante 70 años el título de heredero de la Corona británica.

El resto de países cuyo sistema político es una monarquía tienen también a hombres como jefes de Estado.

Felipe VI fue proclamado rey de España en 2014 tras la abdicación de su padre, Juan Carlos I, y su primogénita, Leonor, se convirtió en Princesa de Asturias y en heredera de la Corona española.

En Holanda, Guillermo fue coronado rey en 2013 después de que la reina Beatriz anunciase su abdicación tras 33 años de reinado. La heredera de la corona holandesa es la princesa Amalia, la primera hija del rey.

En Bélgica, también tras la abdicación del rey Alberto II en 2013, el jefe del estado es el rey Felipe y la heredera es su primogénita la princesa Elisabeth.



En Luxemburgo, el actual rey es Enrique, en el trono desde 2000, fecha de la abdicación de su padre, el Gran Duque Juan. El heredero del Gran Ducado de Luxemburgo es su hijo, el príncipe Guillermo.

En Suecia, Carlos XVI Gustavo fue proclamado rey en 1973, tras la muerte de su abuelo, Gustavo VI Adolfo. La heredera de la corona sueca es la princesa Victoria, primogénita del rey.

En Noruega, Harald V llegó al trono en 1991 tras la muerte de Olav V y su heredero es el príncipe Haakon Magnus, segundo hijo del monarca.

En el principado de Mónaco, el actual príncipe es Alberto II, quien sucedió a su padre el príncipe Rainiero III a su muerte en 2005.

En el principado de Liechtenstein, Hans Adam es el actual príncipe y accedió al trono en 1989, fecha en la que sucedió a su padre, Franz Joseph II. Su heredero es el príncipe Alois.

El actual rey de Marruecos es Mohamed VI, que sucedió a su padre, Hassan II, fallecido en 1999. Su heredero es su primogénito, Mulay Hassan.

Desde 1999, Jordania tiene como rey a Abdallah I después de la muerte de Hussein I. El heredero es su primogénito el príncipe Hussein, a quien nombró como su sucesor en 2009.

El actual rey de Arabia Saudí es Abdula Ben Abdelaziz, quien sucedió a su hermanastro el rey Fahd a su muerte, en 2005. El príncipe heredero es desde 2017 Mohammed bin Salman.

El actual emperador de Japón es Naruhito, quien sucedió a su padre, Akihito, en 2019 tras la abdicación, y su heredero y hermano menor es Fumihito, ya que no ha tenido descendencia.