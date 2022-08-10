La reina Isabel II criticó uno de los ambientes de la casa del príncipe William

REALEZA

De acuerdo a Sally Bedell Smith, autora del libro "Isabel la Reina: la vida de una monarca moderna", en 2015 la reina hizo un comentario inesperado sobre la casa de uno de sus nietos.

LA NACION/ GDA

El hermetismo y la privacidad de las familias reales levantan más de una ceja y encienden las redes sociales cuando algún nuevo detalle del protocolo sale a la luz. Más allá de los lujos exorbitantes, las reglas insólitas que impone la corona y las costumbres que se mantienen luego de cientos de años despiertan la curiosidad de más de uno.

La Reina Isabel II es uno de los personajes más emblemáticos del último siglo y su vida también es una gran fuente de interés popular. Su mandato atravesó cruentas guerras, crisis mundiales y hasta la pandemia, siempre cuidando las apariencias frente al mundo. A pesar de haber podido con todo eso y más, hay algo que las personas comunes y corrientes experimentan a diario y hasta sueñan en ocasiones que a la longeva monarca no le gusta y hasta el día de hoy no logra entender.

De acuerdo a Sally Bedell Smith, autora del libro Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch (Isabel la Reina: la vida de una monarca moderna), en 2015 la reina hizo un comentario sobre la casa de uno de sus nietos.

El príncipe Carlos, Camilla, los duques de Cambridge, William y Kate, y la reina Isabel. Foto: AFP

Después de que el príncipe William y su esposa Kate Middleton terminaron de renovar su casa de campo Anmer Hall, decidieron reinaugurar la propiedad con una invitación a la reina. La periodista estadounidense contó que en la casa de arquitectura georgiana “tienen una de esas grandes cocinas con un plano abierto con zonas para comer, a lo que Su Majestad opinó: ‘No puedo entender por qué todo el mundo pasa tanto el tiempo en la cocina’”.

Quienes cocinan usualmente sueñan con un espacio amplio donde poder apoyar todos los elementos necesarios e incluso contar con una mesa de apoyo para que se sienten sus acompañantes mientras se cocina un rico plato. Sin embargo, la reina resultó ser una crítica de las amplias cocinas abiertas.

Los duques de Cambridge y sus tres hijos. Foto: Kensington Royal

Actualmente los duques de Cambridge están considerando mudarse a otra casa, Adelaide Cottage, donde hay cuatro habitaciones (una para el matrimonio y una para cada hijo) y no contar con personal doméstico permanente.