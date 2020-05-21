La princesa Isabel de Bélgica continuará sus estudios en una escuela militar

Realeza

La heredera del trono belga anunció que antes de asistir a la universidad se formará en la academia militar de su país.

EFE

La princesa Isabel de Brabante, hija de los reyes Felipe y Matilde de Bélgica y heredera al trono de esa monarquía constitucional, continuará sus estudios en la Escuela Real Militar belga tras finalizar este curso un bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido).

Según anunció este miércoles el Palacio Real belga, la princesa, de 18 años, ingresará el próximo 31 de agosto en la escuela de oficiales creada en 1834 por su antecesor el rey Leopoldo I y formará parte de la 160ª promoción de la misma en ciencia sociales y militares.

"Era un paso casi obligado para la princesa Isabel que como futura reina de los belgas se va a convertir al mismo tiempo en jefa de los ejércitos", subraya la radiotelevisión pública belga "RTBF", que recuerda que su padre, el rey Felipe, también siguió una formación militar antes de ascender al trono.

La joven heredera, que en principio dedicará un año a su formación militar, se iniciará primero en técnicas de defensa y en los valores castrenses, a lo que se añadirán 5 horas semanales de ejercicio físico, mientras que en la parte académica tendrá un currículo más clásico con clases como matemáticas o ciencias.

La princesa, que ingresará en la escuela en régimen de internado y sin ningún beneficio o trato de favor respecto al resto de estudiantes, según la dirección, no tendrá que someterse a un examen de ingreso y tampoco recibirá remuneración durante su formación, como sí ocurre con el resto de alumnos de la escuela militar.

"Es un sistema bastante duro, bastante rígido donde les intentamos inspirar y dar una cierta disciplina, como a todo militar", explicó a esa cadena de televisión el coronel del Estado Mayor Thierry Pirenne.

Su curso terminará con su participación en el desfile militar del 21 de julio de 2021 con ocasión de la fiesta nacional de Bélgica y a continuación proseguirá con sus estudios en universidades civiles, agrega RTBF.

La nieta de Alberto II y hermana de los príncipes Gabriel (2003) y Manuel (2005) y de la princesa Leonor de Bélgica (2008), la princesa Isabel ha sido la primera heredera al trono de Bélgica educada en neerlandés.

Domina además el francés y el alemán, también oficiales en Bélgica, así como el inglés.

El pasado 25 de octubre, con motivo de la celebración de su 18º cumpleaños, la primogénita de los cuatro hermanos de los reyes de Bélgica, primera en la línea de sucesión, dijo querer formarse para comprender mejor el mundo y servir mejor a su país.

"Paso la barrera de los 18 años con optimismo. Todavía tengo mucho que aprender, quiero aplicarme en los próximos años. Quiero intentar comprender mejor el mundo. El país podrá contar conmigo", dijo la princesa Isabel en una solemne ceremonia en presidencia de sus padres, visiblemente emocionados y cogidos de la mano.