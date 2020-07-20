La princesa Beatriz usó una tiara y vestido de su abuela la reina Isabel par a su boda

Realeza

La nieta de la reina se casó y rindió homenaje a su abuela luciendo una de sus tiaras y uno de sus vestidos.

El pasado viernes 17 de julio, la princesa Beatrice de York y el empresario italiano Edoardo Mapelli Mozzi se casaron en una ceremonia privada en la

Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge, Windsor.

El sábado, tras la boda, la Familia Real publicó imágenes del íntimo enlace de la princesa y reveló que el vestido de novia y la tiara que lució eran piezas de su abuela, la reina.

"El vestido Norman Hartnell y la tiara de flecos de diamantes Queen Mary, ambas pertenecientes a Su Majestad la Reina. Su majestad usó la tiara el día de su boda en 1947", publicó la cuenta de la familia real.

La boda de la princesa Beatrice de York y Edoardo Mapelli Mozzi

La boda de la princesa Beatrice de York y Edoardo Mapelli Mozzi

La boda de la princesa Beatrice de York y Edoardo Mapelli Mozzi

Este lunes, el flamante nuevo miembro de la familia real británica le dedicó a su esposa una publicación en su cuenta de instagram acompañada de una nueva imagen y un poema de E.E. Cummings: "Llevo tu corazón conmigo (lo llevo adentro mi corazón) nunca estoy sin él (donde quiera que vaya, querida; y lo que sea que solo yo haga es tuyo, mi amor) no temo el destino (porque tú eres mi destino, mi dulce) no quiero mundo (porque hermosa eres mi mundo, mi verdad) y eres lo que sea que una luna siempre ha significado y lo que un sol siempre cantará eres tú

aquí está el secreto más profundo que nadie conoce (aquí está la raíz de la raíz y el brote del brote y el cielo del cielo de un árbol llamado vida; que crece más de lo que el alma puede esperar o la mente puede ocultar) y este es el pregunto eso es lo que mantiene a las estrellas

llevo tu corazón (lo llevo en mi corazón)"