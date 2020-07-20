La princesa Beatriz usó una tiara y vestido de su abuela la reina Isabel par a su boda
Realeza
La nieta de la reina se casó y rindió homenaje a su abuela luciendo una de sus tiaras y uno de sus vestidos.
El pasado viernes 17 de julio, la princesa Beatrice de York y el empresario italiano Edoardo Mapelli Mozzi se casaron en una ceremonia privada en la
Capilla Real de Todos los Santos en Royal Lodge, Windsor.
El sábado, tras la boda, la Familia Real publicó imágenes del íntimo enlace de la princesa y reveló que el vestido de novia y la tiara que lució eran piezas de su abuela, la reina.
"El vestido Norman Hartnell y la tiara de flecos de diamantes Queen Mary, ambas pertenecientes a Su Majestad la Reina. Su majestad usó la tiara el día de su boda en 1947", publicó la cuenta de la familia real.
Este lunes, el flamante nuevo miembro de la familia real británica le dedicó a su esposa una publicación en su cuenta de instagram acompañada de una nueva imagen y un poema de E.E. Cummings: "Llevo tu corazón conmigo (lo llevo adentro mi corazón) nunca estoy sin él (donde quiera que vaya, querida; y lo que sea que solo yo haga es tuyo, mi amor) no temo el destino (porque tú eres mi destino, mi dulce) no quiero mundo (porque hermosa eres mi mundo, mi verdad) y eres lo que sea que una luna siempre ha significado y lo que un sol siempre cantará eres tú
aquí está el secreto más profundo que nadie conoce (aquí está la raíz de la raíz y el brote del brote y el cielo del cielo de un árbol llamado vida; que crece más de lo que el alma puede esperar o la mente puede ocultar) y este es el pregunto eso es lo que mantiene a las estrellas
llevo tu corazón (lo llevo en mi corazón)"
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I carry your heart with me (i carry it in my heart) i am never without it (anywhere i go you go, my dear; and whatever is done by only me is your doing, my darling) i fear no fate (for you are my fate, my sweet) i want no world (for beautiful you are my world, my true) and it’s you are whatever a moon has always meant and whatever a sun will always sing is you here is the deepest secret nobody knows (here is the root of the root and the bud of the bud and the sky of the sky of a tree called life; which grows higher than the soul can hope or mind can hide) and this is the wonder that’s keeping the stars apart i carry your heart (i carry it in my heart)
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