La hija rebelde de Máxima: una imagen de Alexia en una fiesta despierta rumores

Realeza

La hija del medio de Máxima y Guillermo es una adolescente que viene sumando episodios controvertidos para lo que supuestamente se espera de una princesa

la nación / gda

Al parecer, Alexia, la segunda hija de los reyes de Holanda, quiere ser reconocida como la princesa rebelde de la familia. Después del video de TikTok donde aparecía cantando en grupo la letra de un tema controvertido, hace unos días circuló en Instagram una foto de la adolescente de catorce años en una fiesta, donde parece estar agarrando un cigarrillo. Tanto el video como la imagen fueron retirados inmediatamente de Internet.



Si bien se considera que son comportamientos normales de una adolescente, hay que considerar que Alexia pertenece a la casa real donde estos episodios no son permitidos ni bien vistos debido a que, en principio, no es lo que se espera de un miembro de la realeza.

El disgusto de sus padres y los reproches que se le hacen a Alexia respecto de su nuevo hábito se relacionan con el hecho de que hoy en el mundo no está bien visto fumar tabaco y con un contexto local que avala el cannabis. Justamente, en este caso, el asunto pareciera más grave debido a que en Holanda es legal y habitual el consumo de marihuana, por lo que es posible asumir que la princesa haya elegido esta última opción.



La imagen fue retirada de Internet por el Servicio de Información del Gobierno que, además, tiene el poder de denunciar a quien la comparta, la distribuya o la publique. Una de las funciones del organismo es cuidar el material que circula sobre la familia real de acuerdo con un código de conducta impuesto por Guillermo y Máxima para proteger la intimidad de sus hijas.

La princesa acumula varias actitudes supuestamente reprochables para su estatus real. Hace unos meses, Alexia se convirtió en la protagonista de un video viral en el que aparecía insultando tres veces seguidas después que se le cayera uno de los bastones de esquí cuando la familia estuvo de vacaciones en Lech.

