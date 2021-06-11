Jill Biden y Kate Middleton entre niños y conejos en Cornualles

Realeza

La primera dama de Estados Unidos y la duquesa de Cambridge se conocieron este viernes durante una visita a un colegio para niños con necesidades especiales en Hayle

efe

La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, y la duquesa de Cambridge, Kate, se conocieron este viernes durante una visita a un colegio para niños con necesidades especiales en Hayle (Cornualles, el Reino Unido).

La estadounidense acompaña a su marido, el presidente Joe Biden, durante su viaje al Reino Unido para participar en la cumbre del G7, que durará tres días.

Jill Biden, maestra de profesión, y la duquesa llegaron por separado a la Connor Downs Academy, en Hayle, sobre las 12.30 hora local.

Ambas conversaron conforme caminaban al interior del centro, donde visitaron un aula, con una veintena de menores de entre 4 y 5 años. Antes de entrar les recordaron que se tenían que poner las mascarillas faciales, a lo que la duquesa respondió: "gracias por recordárnoslo".

Foto: AFP

Poco después ambas accedieron a una de las aulas, donde había un silencio sepulcral, ante lo que Biden bromeó: "Están asustadísimos", en referencia a los semblantes serios de los alumnos.

Por su parte, la duquesa afirmó que era la clase más silenciosa que ha visto en su vida, para preguntar acto seguido a los niños cuántos años tenían.

Las dos también tuvieron ocasión de departir con los profesores y conocer de primera mano el sistema de enseñanza en este parvulario.

Después se sentaron una junto a otra, aunque se dirigieron a diferentes grupos de niños. Kate les preguntó por sus nombres y estuvo observando sus dibujos.

Foto: AFP

Los menores estaban leyendo "Greta y los Gigantes", un cuento inspirado en el activismo de la joven sueca Greta Thunberg frente el cambio climático. Entonces, la duquesa le dijo a la primera dama si conocía esta serie, a lo que Biden contestó: "Conozco a Greta, por supuesto".

En otra mesa, la estadounidense ayudó a algunos alumnos con sus juegos de lego y ambas apreciaron sus dibujos, al tiempo que alabaron su trabajo.

Biden destacó la importancia de la educación desde edades tempranas: "Es muy importante como base. Como profesora en los niveles superiores, si no tienen una buena base (los estudiantes) se quedan atrás. Es sorprendente lo avanzados que están aquí", valoró. Los menores llevaba uniformes en azul marino y blanco.

Acto seguido las dos mujeres salieron a la parte de afuera del colegio para ver los conejos, que los estudiantes cuidan. Biden llevaba zanahorias para los animales, que luego entregó a cuatro niños para que los alimentaran.

Ambas comentaron sorprendidas el gran tamaño de un conejo llamado "Storm" (Tormenta).

Antes de la visita, la directora del centro, Janice Eddy, detalló a la prensa que acompañaba a Biden que esta escuela, financiada por el Estado, es para menores que han sufrido traumas.

Agregó que hay lista de espera para acceder a este colegio, que tiene aulas al aire libre donde los niños pueden cultivar plantas y flores, y cuidar de animales, como conejos.

Antes de la visita de Biden, a los menores se les había explicado qué es la Casa Blanca y ya sabían quién es la primera dama de Estados Unidos.

Foto: AFP

Después de su recorrido por el centro, Biden y la duquesa de Cambridge han participado en una mesa redonda con expertos británicos invitados por Kate, a los que se han unido tres estadounidenses a través de Zoom.

Biden ha hecho historia en EE. UU. al mantener su empleo de profesora pese a las demandas de su papel como primera dama.

La primera dama, de 70 años, ha dedicado su vida a la educación. Comenzó como maestra de secundaria para niños con necesidades especiales y durante la Vicepresidencia de su marido en 2009 compaginó una apretada agenda institucional con su trabajo de profesora de inglés en un colegio universitario en Virginia, donde sigue trabajando en la actualidad.