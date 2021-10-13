Harry y Meghan no muestran interés en acercarse nuevamente a la familia real

Realeza

Los duques de Sussex confirmaron que no participarían de una fiesta en homenaje a Lady Di y los expertos señalan que la relación entre ellos y el palacio de Buckingham no deja de tensarse

la nación / gda

La distancia, física y emocional, entre el palacio de Buckingham y los duques de Sussex pareciera no poder cerrarse en lo inmediato. Al parecer, el príncipe Harry y Meghan Markle “no están interesados en hacer que las cosas funcionen” con la familia real británica y rechazaron la invitación a la fiesta en honor a la princesa Diana.

Este sábado, un vocero de los Sussex confirmó que Harry no estaría presente en la fiesta, según informó The Sun. Se trata de una actividad conmemorativa por el aniversario número 60 del nacimiento de su madre.

De acuerdo con los expertos, la decisión del duque de Sussex continuará dañando la ya tensa relación que tiene con su hermano, el príncipe William. “Es una gran lástima que no vengan”, consideró la experta real, Penny Junor, quien agregó: “Cuanto más tiempo permanezcan alejados, mayor será la grieta y más difícil será regresar”.

“Ellos (por los duques de Sussex) no regresan y la grieta sigue creciendo. Esto demuestra que no están interesados en hacer que las cosas funcionen”, observó Junor.

Vale recordar que la familia real aún no conoce en persona a Lilibet, la segunda hija de Harry y Meghan, quien nació el 4 de junio pasado.

La fiesta conmemorativa

El acto en honor a Lady Di se llevará adelante la próxima semana en el Palacio de Kensington. En verdad, la fiesta estaba planificada para realizarse tras la inauguración de la estatua de Diana, en junio pasado, pero debió reprogramarse.

En esa ocasión, Harry sí voló a Gran Bretaña —aunque sin Meghan, dado que la duquesa acababa de dar a luz— y participó de la ceremonia junto a su hermano William.

Se espera que al acto conmemorativo asistan alrededor de 100 familiares y amigos, incluidos Elton John y David Furnish, entre otros famosos.

Compromisos públicos

A fines de septiembre pasado, Harry y Meghan regresaron a sus compromisos públicos. Los Sussex viajaron a Nueva York en lo que fue su primera aparición pública desde que nació Lilibet Diana. El objetivo de su viaje –que emprendieron sin sus hijos- fue participar en un acto global en pos del compromiso ambiental contra el cambio climático.

Impecables y luminosos en su aspecto y con grandes sonrisas en sus caras, los duques aparecieron en su primer día de gira acompañados por la nueva gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y por el alcalde Bill de Blasio. Junto a ellos visitaron el One World Trade Center y el museo y el monumento conmemorativo a las víctimas del 11 de Septiembre, pocos días después del vigésimo aniversario del atentado.

Si bien la última vez que se los vio juntos fue hace seis en la controvertida entrevista con Oprah, este viaje fue su primer compromiso público desde que abandonaron sus obligaciones en el Reino Unido, además de su aparición en fotos en la edición de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista Time.