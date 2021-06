¿Harry metió la pata? Confesión del príncipe pone en duda dichos de Meghan sobre la familia real

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la polémica entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle le aseguró a la famosa conductora que la familia real no le permitió buscar ayuda psicológica en su peor momento debido a que eso podría dañar la imagen de la corona. Sin embargo, el príncipe Harry contó hace unos pocos días que él sí pudo acceder a una terapia y que fue la misma Meghan la que le recomendó ver a alguien especializado.



La contradicción entre sus relatos fue señalada en el programa Sky News Australia -y luego comentada por los medios británicos-, donde analizaron la nota que dio Harry el pasado 13 de mayo a un podcast. En esa charla, el hijo de Lady Di reveló que buscó asistencia profesional para lidiar con las presiones de su rol como miembro de la realeza.

Entonces, el interrogante que surgió a partir de sus más recientes declaraciones es: ¿por qué a él, nieto de la reina Isabel y parte del núcleo más íntimo de la corona, no le impidieron buscar ayuda y a su esposa sí?

En la entrevista con Oprah, Meghan llegó a decir que su pedido fue rotundamente negado. “Conté que nunca me había sentido así y que necesitaba recibir asistencia profesional”, relató. Y sostuvo que desde recursos humanos del palacio le respondieron de forma tajante: “Entendemos lo mal que estás, pero no podemos hacer nada para protegerte porque no trabajás como empleada en esta institución”.

La especialista en realeza Daisy Cousens remarcó en Sky News: “Hay una desconexión enorme entre sus historias. Parece que a Harry se le fue la lengua”. Y concluyó: “El gran motivo para darle la entrevista a Oprah fue que el palacio no le permitió a Meghan ir a terapia porque iba a ser mal visto. Si esto fue realmente así, ¿cómo puede ser que al príncipe sí lo hayan dejado?”.