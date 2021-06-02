¿Harry metió la pata? Confesión del príncipe pone en duda dichos de Meghan sobre la familia real
Realeza
Un programa de televisión descubrió contradicciones entre los relatos de los duques de Sussex respecto de la política de corona sobre la salud mental
En la polémica entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle le aseguró a la famosa conductora que la familia real no le permitió buscar ayuda psicológica en su peor momento debido a que eso podría dañar la imagen de la corona. Sin embargo, el príncipe Harry contó hace unos pocos días que él sí pudo acceder a una terapia y que fue la misma Meghan la que le recomendó ver a alguien especializado.
La contradicción entre sus relatos fue señalada en el programa Sky News Australia -y luego comentada por los medios británicos-, donde analizaron la nota que dio Harry el pasado 13 de mayo a un podcast. En esa charla, el hijo de Lady Di reveló que buscó asistencia profesional para lidiar con las presiones de su rol como miembro de la realeza.
Entonces, el interrogante que surgió a partir de sus más recientes declaraciones es: ¿por qué a él, nieto de la reina Isabel y parte del núcleo más íntimo de la corona, no le impidieron buscar ayuda y a su esposa sí?
En la entrevista con Oprah, Meghan llegó a decir que su pedido fue rotundamente negado. “Conté que nunca me había sentido así y que necesitaba recibir asistencia profesional”, relató. Y sostuvo que desde recursos humanos del palacio le respondieron de forma tajante: “Entendemos lo mal que estás, pero no podemos hacer nada para protegerte porque no trabajás como empleada en esta institución”.
La especialista en realeza Daisy Cousens remarcó en Sky News: “Hay una desconexión enorme entre sus historias. Parece que a Harry se le fue la lengua”. Y concluyó: “El gran motivo para darle la entrevista a Oprah fue que el palacio no le permitió a Meghan ir a terapia porque iba a ser mal visto. Si esto fue realmente así, ¿cómo puede ser que al príncipe sí lo hayan dejado?”.
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