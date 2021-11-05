Fans de Meghan apuntan a Kate Middleton como la mente detrás de la campaña de odio contra la ex actriz

Realeza

Un informe asegura que la esposa del príncipe Harry fue víctima de una operación en las redes sociales y todas las miradas se posan en la duquesa de Cambridge.

la nación / gda

El servicio de análisis Bot Sentinel determinó que Meghan Markle fue víctima de una campaña de odio en las redes sociales como resultado de un estudio a través del que se descubrió que dos tercios de más de 114 mil tuits analizados procedían de solo 83 cuentas que los difundían de forma coordinada.

Esto significa que más del 70% de los mensajes de odio que recibe la duquesa de Sussex son generados por escasos perfiles. Inmediatamente después de conocida esta información, se comenzaron a barajar nombres para encontrar al responsable detrás de esta campaña y surgió el de Kate Middleton, esposa del príncipe William. ¿Es posible que la duquesa de Cambridge esté orquestando algo así en contra de la exactriz de Suits?

Aunque parezca difícil de creer, así lo que aseguran los fanáticos de la esposa del príncipe Harry, que afirman -en una intrincada teoría conspirativa- que ninguna de las cuentas y de los mensajes eran espontáneos, sino que venían ordenados por alguien con el suficiente poder para hacerlo. Y no es que se refieran a que la duquesa de Cambridge escribía ella misma los mensajes, pero sí conocía perfectamente su existencia.

De acuerdo con esta teoría, Jason Knauf sería el nexo entre los mensajes de odio y Kate Middleton. Este hombre no es cualquier persona sino que ocupa el cargo de director de comunicación del palacio de Kensington, que trabajó con los Cambridge y los Sussex antes de la salida de estos últimos de la casa real. Después pasó a ser el director de la Royal Fundation y se lo considera alguien de suma confianza del príncipe William y de su esposa, y a quien incluso señalan como su mano derecha.

El colaborador se encuentra en la mira de las sospechas porque estuvo involucrado en una de las grandes polémicas que salpicaron a Meghan. Se trata de la denuncia por maltratos que hicieron dos trabajadores del palacio en contra de la duquesa de Sussex que, finalmente, quedó en la nada hasta que el diario The Times reveló la historia.

Otra de las variables que alegan los que apoyan la teoría de que Middleton está detrás de la campaña de odio contra Markle es que el cierre de algunas de estas cuentas que generaban los mensajes fue realizado de forma intencionada por parte del dueño del perfil. Algo que genera sospechas para muchos considerando que Jason Knauf anunció su partida en breve y podría desvincularse de todo en cuanto se fuera.