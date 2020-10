Famosos que bajaron de peso y se ven irreconocibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No son pocos los famosos cuya apariencia cambia cada tanto. A veces se trata de un nuevo color de cabello o vestimenta. En otras ocasiones, el cambio es más drástico.

Es el caso de las cirugías plásticas, pero también del adelgazamiento. Este último, sin embargo, no siempre es permanente y requiere de ejercicio constante y una buena alimentación. Por esta razón, algunos famosos no temen mostrar su pérdida de peso y, en algunos casos, han documentado su proceso.

Como veremos, las motivaciones, mecanismos y razones para adelgazar de las celebridades no siempre son los mismos. En algunos casos, sus nuevas apariencias responden a las exigencias de su trabajo y hasta a la presión de sus seguidores. De cualquier modo, sorprende verlas con una apariencia a la que no estamos acostumbrados.

Adele



Adele Laurie Blue Adkins, más conocida simplemente como Adele, es una cantante inglesa reconocida por la potencia de su voz. Tiene 3 discos de estudio (el primero lanzado en 2008) y, entre muchos otros reconocimientos, su talento la ha hecho merecedora de 15 premios Grammy.



En mayo, tras estar más de cuatro meses inactiva en su cuenta de Instagram, la cantante reapareció con una fotografía que dio de qué hablar en las redes sociales porque se veía mucho más delgada en comparación a como lucía cuando se hizo famosa.



Meses antes, Camila Goodis, su ex entrenadora personal, ya había revelado, en comunicación con la presentadora Lorraine Kelly, que Adele había perdido más de 40 kilos a través de una dieta que consiste en ingerir un número determinado de calorías al día a través de alimentos saludables como la fruta o aquellos con propiedades antiinflamatorias.

Foto: El Tiempo

Nicky Jam



Oriundo de Boston, pero de familia latina, Nicky Jam es uno de los interpretes más conocidos del reguetón. Tiene 39 años y empezó a ganar popularidad en 2001 con su disco 'Haciendo escante', su segundo álbum de estudio.



Desde entonces, ha lanzado cuatro más que incluyen éxitos como 'Hasta el amanecer' (2016) y 'El amante' (2017). Quienes lo conocen por sus últimos temas, quizá no sepan que tuvo una etapa de su vida en la que se veía completamente diferente. Como se cuenta en la serie biográfica de Netflix 'Nicky Jam: El ganador' (2018), el artista sufrió obesidad.



Esta se hizo evidente en sus apariciones públicas entre 2005 y 2010, periodo tras el cual empezó a bajar de peso hasta verse como lo conocemos hoy en día.



De todas maneras, en 2018 Nicky Jam confesó en entrevista con la emisora 'Los 40' de España que la razón por la que siempre vestía de negro era porque "le ayudaba a disimular la gordura":

Foto: El Tiempo

Rebel Wilson



Nació en Sidney, Australia, y es una de las actrices de comedia más reconocidas de la actualidad. Destaca su trabajo como presentadora en los MTV Movie Awards de 2013, su aparición en el cine con la trilogía de 'Notas perfectas' (2012-2017) y en la más reciente película 'Cats' (2019).



Este año, sin embargo, ha estado en el ojo de la opinión pública por compartir en sus redes sociales su proceso de pérdida de peso. Inició en enero cuando dijo que 2020 sería para ella "el año de la salud".



Desde entonces ha subido algunas fotografías y videos mostrando cómo hace ejercicio. Por ejemplo, en un clip que subió a Instagram el 5 de mayo se le ve subiendo y bajando las escalinatas de la Ópera de Sídney varias veces.



El objetivo de Wilson, señaló ella misma, es llegar a los 75 kilos a finales del año, una meta para la que, en octubre, solo le falta bajar un poco menos de 3 kilos.

Foto: El Tiempo

Chris Pratt



Este actor estadounidense, conocido principalmente por su papel del superhéroe 'Star Lord' en las películas de Marvel, llegó a pesar 136 kilos mientras grababa la serie de comedia 'Parks and Recreation' (2009-2015).



Aunque durante ese periodo su peso fluctuó, no dejó de sorprender cuando en 2014 perdió un poco más de 30 kilos para protagonizar la primera entrega de 'Guardianes de la galaxia'.



Lo hizo a través del ejercicio, un hábito que logró mantener inspirado en su hermano que ya había pasado por un proceso similar, contó en 2019 en su Instagram. Desde entonces, Pratt le ha contado varias veces a la revista de bienestar masculino 'Men's Health' algunos de sus hábitos para mantenerse en forma.



Ha dicho que a él le funcionó reducir el consumo de alcohol al mínimo y correr entre 8 y 9 kilómetros al día.

Foto: El Tiempo

Khloe Kardashian



Es una 'socialité' y empresaria estadounidense que pertenece al multimillonario clan Kardashian. Su vida y cambio de apariencia han sido documentados desde 2007 en el ‘reality’ 'Keeping Up with the Kardashians'.



En las primeras temporadas de ese programa, algunos espectadores la comenzaron a comparar por su supuesto sobrepeso con sus hermanas. Algo que caló hondo en la famosa de 36 años, quien en 2014 empezó a hacer esfuerzos por adelgazar. Como es natural, desde ese año su peso ha fluctuado.



Pero en mayo de 2020 reveló en una transmisión en vivo de Poosh, la marca de ropa de su hermana Kourtney, que desde 2018 había perdido casi 30 kilos, llegando a pesar 68. Agregó que lo hizo luego de que naciera su hija True Thompson. Lo logró, dijo, a través de una mezcla de dieta y ejercicio.

Foto: El Tiempo

Josh Peck



Ahora tiene 33 años y una apariencia similar a la que tuvo en 2007, año en el que se emitió el último capítulo de la serie que lo llevó a la fama. De hecho, el actor ha dicho en varias ocasiones que empezó a perder peso en 2006 con dieta y la ayuda de un entrenador personal.



Según compartió en su canal de YouTube, en su adolescencia llegó a pesar 136 kilos. A los 21 años decidió someterse a una cirugía para quitar el exceso de piel que tenía su cuerpo tras perder 50 kilos.



Por otro lado, el actor no ha revelado su rutina para mantenerse 'fit'. Actualmente, está casado con la editora de cine Peige O'Brian con quien tiene un hijo. Además, a principios de este año se reveló que participará en el refrito de la película 'Turner & Hooch' (1989) que producirá Disney Plus.