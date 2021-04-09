Falleció a los 99 años el príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II

INGLATERRA

El príncipe Felipe, de 99 años, que había sido hospitalizado recientemente y sometido a una intervención cardíaca murió este viernes informó el Palacio de Buckingham.

afp | reuters | efe

El marido de la reina Isabel II, el príncipe Felipe, de 99 años, que había sido hospitalizado recientemente y sometido a una intervención cardíaca con éxito, falleció el viernes, anunció el Palacio de Buckingham.

"Con profundo dolor, su majestad la reina anuncia la muerte de su amado esposo, su alteza real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo", afirmó un comunicado. "Su alteza real ha fallecido en paz esta mañana en el Castillo de Windsor", precisó.

"Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el Castillo de Windsor. Se harán más anuncios a su debido tiempo. La Familia Real se une a personas de todo el mundo para lamentar su pérdida", agregó.

En esta línea, el comunicado oficial señala que la Familia Real británica "se une a la gente en todo el mundo en llorar esta pérdida".

En 2017 se retiró de las actividades públicas tras haber participado en más de 22.000 actos oficiales, pero su principal valor fue ser "el único hombre del mundo en tratar a la reina como un ser humano, de igual a igual", explicó una vez Lord Charteris, exsecretario privado de la monarca.



El príncipe Felipe murió tras haberse convertido en el consorte monárquico más longevo de la Corona británica, con más de setenta años junto a la reina Isabel II.

Anuncio oficial de la muerte del duque de Edimburgo, en el Palacio de Buckingham. Foto: Reuters

Rey de lo políticamente incorrecto

El príncipe Felipe de Edimburgo pasó más de seis décadas a la sombra de su esposa, la reina Isabel II, con gran lealtad y una propensión a mostrarse poco respetuoso de lo políticamente correcto.

"Es mejor desaparecer que alcanzar la fecha de caducidad", había dicho hace unos años con su particular sentido del humor.

Isabel y Felipe en Trooping the Colour, 2007. Foto: AFP

Si su esposa, que llegó al trono en 1952, batió todos los récords de longevidad como monarca, Felipe fue el consorte que más años ostentó ese honor. Lo era desde 2009, cuando superó a Carlota, la esposa de Jorge III.

"Es mi roca. Ha sido mi fuerza y mi sostén", dijo una vez la reina, poco proclive a hacer demostraciones de cariño en público.

Alto y tieso, siempre detrás de la reina como exige el protocolo, Felipe asumió con mejor o peor disposición su papel de secundario.

Según admitió, le hicieron falta años de aprendizaje para encontrar su lugar a la sombra de Isabel II y en el corazón de los británicos, pero luego disfrutó de un alto índice de popularidad, al igual que su esposa.

A menudo intentó salirse con la suya, pero acabó entrando en razón.

Como en enero de 2019, cuando un accidente de tráfico reveló que seguía conduciendo a los 97 años. Pese a las críticas, volvió a tomar el volante dos días después y sin llevar el cinturón de seguridad. Pero tres semanas más tarde cedía a la presión y entregaba su permiso de conducir.



De príncipe griego en el exilio a consorte de Isabel II: las fechas más importntes

Felipe de Edmiburgo. Foto: Reuters

Tras una difícil infancia como príncipe griego en el exilio, el duque Felipe de Edimburgo consagró su vida al servicio de la Corona británica de la mano -y a la sombra- de su esposa, la reina Isabel II.

Su vida en fechas:

10 junio 1921.- Nace en el palacio de Mon Repos, en la isla griega de Corfú, como el menor de cinco hermanos y el único varón del príncipe Andrés de Grecia y la princesa Alicia de Battenberg.

1922.- Con 18 meses de edad, abandona el país heleno con su familia debido a la inestabilidad política que llevó a la abdicación de su tío, el rey Constantino I de Grecia.

1930.- Viaja a Gran Bretaña, tras un duro exilio en Francia, para estudiar tres años en el colegio inglés Cheam School.

1934.- Después de un año en Alemania, regresa al Reino Unido para formarse en el estricto internado escocés Gordonstoun. Más adelante, conoce en una boda a su futura esposa, la entonces princesa Isabel.

1937.- Muere su hermana Cecilia, princesa de Grecia y Dinamarca, y otros miembros de la familia en un accidente de aviación.

1940.- Sirve para la Marina británica durante la Segunda Guerra Mundial, en el Mediterráneo y el Pacífico.

1946.- Se presenta ante Jorge VI para pedir la mano de Isabel, su prima tercera, y el monarca da el beneplácito a la unión.

Febrero 1947.- Obtiene la nacionalidad británica, renuncia a su título real de príncipe de Grecia y Dinamarca y adopta su apellido materno, Mountbatten. Unos meses después, es nombrado duque de Edimburgo, conde de Merioneth y barón de Greeenwich.

20 noviembre 1947.- Contrae matrimonio con la princesa Isabel, de 21 años, en la Abadía de Westminster de Londres, ante 2.000 invitados y con cerca de 200 millones de personas siguiendo la ceremonia por la radio.

Familia real. Foto: AFP

1948.- Nace su primer hijo, Carlos, príncipe de Gales.

1950.- Nace su primera y única hija, Ana, princesa real.

1952.- Tras la muerte de Jorge VI y el ascenso de Isabel II al trono, asume funciones públicas, acompañando a la reina en sus viajes por la Commonwealth y ejerciendo como patrón o presidente de más de 750 organizaciones, entre ellas el Fondo Mundial para la Naturaleza. Abandona su carrera como comandante en la Marina Real.

1956.- Se embarca durante meses en un viaje por el globo que lo lleva a inaugurar los Juegos Olímpicos de Melbourne (Australia). Funda el Premio del Duque de Edimburgo, un programa de desarrollo personal para jóvenes.

1957.- Isabel II lo nombra príncipe del Reino Unido.

1960.- Nace su hijo Andrés, duque de York. Isabel II acuerda que los descendientes de la familia real adopten el apellido Mountbatten-Windsor.

1964.- Nace su hijo Eduardo, conde de Wessex.

1967.- Su madre, Alicia, se muda al palacio de Buckingham para vivir con su hijo los dos últimos años de vida.

1972.- Celebra sus bodas de plata.

Isabel y Felipe en 1972. Foto: AFP

1988.- Emprende un viaje oficial a España junto a Isabel II y visitan Sevilla, Madrid, Barcelona y Mallorca.

Septiembre 1997.- En el funeral de la princesa Diana de Gales, alienta a sus nietos, Guillermo y Enrique, a caminar tras el ataúd de su madre, fallecida en un accidente de coche en París en agosto de ese año.

Noviembre 1997.- Celebra sus bodas de oro. Isabel II se refiere a él en un discurso conmemorativo como su "fortaleza y sostén" y asegura que le debe mucho más "de lo que él jamás reclamaría".

2011.- Se somete a una operación coronaria de urgencia.

2012.- En un discurso conmemorativo del 60 aniversario de ascensión al trono, la Reina lo considera su "fuerza y guía constante".

2013.- Se somete a una cirugía "exploratoria" del abdomen.

2017.- Decide retirarse de la vida pública, tras décadas de servicio. Celebra 70 años de matrimonio con Isabel II, primera monarca británica en alcanzar esta conmemoración.

2018.- Es operado de un problema en la cadera.

2019.- Renuncia al carnet de conducir después de sufrir un accidente mientras conducía un todoterreno por las inmediaciones de su residencia campestre de Sandringham.

16 febrero 2021.- Ingresa en el hospital King Edward VII de Londres como medida de precaución tras encontrarse mal.

3 marzo 2021.- Pasa por quirófano por un problema cardíaco preexistente.

16 marzo 2021.- Recibe el alta hospitalaria.

9 abril 2021.- Fallece en el castillo de Windsor, a dos meses de cumplir cien años.