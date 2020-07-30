El tierno momento en que la princesa Ana le enseña a usar Zoom a la reina Isabel

Realeza

Para acompañar los tiempos de aislamiento en plena pandemia, la princesa Ana le enseñó a su madre, la reina Isabel II, cómo usar Zoom.

la nación / gda

A raíz del confinamiento y la virtualización de las comunicaciones, la reina Isabel II se vió en la situación de convertir sus actividades. Por esa razón, su hija, la princesa Ana, le mostró cómo usar la plataforma más popular de videollamadas para mantenerse en contacto durante la cuarentena.



El tierno momento que protagonizaron madre e hija ocurrió cuando la reina estaba lista para comunicarse en videoconferencia con trabajadores sanitarios del Reino Unido. La idea era conversar con ellos, mostrar apoyo y darles un sentido reconocimiento por su rol durante la pandemia de coronavirus.



Ahora, en la cuenta de Twitter de Chris Ship, de ITV News se publicó un fragmento del documental Anne: The Princess Royal at 70, estrenado ayer, en el que se muestra el momento compartido entre la princesa y la reina frente a la pantalla.



En el video se ve cómo la princesa Anna está conectada a la reunión de Zoom con los trabajadores sanitarios, a la espera de que llegue la reina, que estaba demorada. "Tom está aquí", aclara Anna sobre Tom Laing-Baker, secretario privado de la reina, mientras escucha pero no puede ver a su madre.



Finalmente, la reina aparece en pantalla: "¿Podés ver a todos? Deberías tener seis personas en tu pantalla", le explica Anne a su mamá. "Sí, bueno, puedo ver cuatro de todos modos", responde la reina, que logró entender cómo funciona la plataforma.