El regalo de Lady Di para la princesa Ana que la dejó en ridículo en un evento familiar

Realeza

Cuando Lady Di pasó su primera Navidad con la familia real, ni el príncipe Carlos ni otros integrantes de la corona le advirtieron sobre una peculiar tradición a la hora de los obsequios.

la nación / gda

La primera Navidad que Lady Di pasó con la familia real, en 1981, fue el marco de una de las tantas vergüenzas que le hicieron sentir al incorporarse al círculo de los Windsor. Para la princesa se trató de un verdadero papelón que la convirtió en el hazmerreír del evento.

En la serie de Netflix The Crown muestran cómo los miembros de la corona forman un clan impenetrable: de allí el trato recibido por Diana. Nadie le advirtió sobre una de las particulares tradiciones navideñas que la realeza británica todavía celebra. Como todo el mundo, los royals se hacen regalos para abrir en las fiestas, pero con una diferencia: los presentes deben ser lo suficientemente ridículos como para generar carcajadas en el público.

Sin embargo, Lady Di no lo sabía, así que ese día envolvió un delicado sweater de cachemir para la princesa Ana y lo depositó sobre la mesa junto con los demás obsequios. La esposa del príncipe Carlos estaba orgullosa de su elección, sin saber que se convertiría en una pequeña tragedia que nublaría el recuerdo de la primera Navidad con su familia política.

Cuando le llegó el turno a Ana, ésta descubrió entre risas que se trataba de un regalo "serio" y así fue cómo lo exhibió frente a todos los horrorizados invitados que se burlaron de la abochornada Diana. Al año siguiente, dispuesta a ser una más, la princesa de Gales le regaló a su cuñada Sarah Ferguson una toalla de baño de leopardo.