El príncipe Louis y las muecas que acapararon la atención y preocuparon a Kate Middleton

REALEZA

El príncipe Louis volvió a hacer gestos divertidos y Kate intentó calmarlo para seguir el estricto protocolo de la realeza durante el Jubileo de la reina Isabel II.

LA NACIÓN (GDA)

Las muecas y gestos del príncipe Louis pusieron en jaque a Kate Middleton durante el Jubileo de la reina Isabel. El niño fue captado en medio de una actitud que muchos catalogaron como divertida, aunque a su mamá pareció no agradarle tanto: le tapó la boca, le hizo gestos e incluso caminó de aquí para allá mientras todos intentaban calmarlo para que presenciara el evento sin olvidar los protocolos de los miembros de la realeza.

En redes sociales y medios de comunicación, circuló un video en el que se observa al niño de 4 años sacándole la lengua a la duquesa de Cambridge, de 40, cuando ella intentaba contenerlo para evitar un escándalo. Al parecer esto no le pareció al pequeño, pues enseguida hizo una serie de muecas y se llevó el pulgar a la nariz mientras movía los dedos restantes.

Louis parecía no disfrutar de la celebración de la reina Isabel II por sus 70 años de reinado, ya que en un momento se aprecia que se para en su silla y arroja lo que parece ser un almohadón. Es en ese instante es cuando Kate decide tomarse un descanso y pasar un tiempo con su hijo para intentar calmarlo, pues aunque es un miembro de la realeza, también es un niño.

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Su actitud llamó la atención de muchos asistentes, dado que era evidente que el pequeño príncipe no quería estar allí. Incluso Mike Tindall, esposo de la prima del príncipe William, Zara Tindall, bromeó con él y le hizo saber que sus modales no eran los más adecuados en ese momento.

El jugador de rugby retirado le hizo señas con sus manos a Louis, dándole a entender que lo observaba: se llevó los dedos a los ojos y luego lo señaló, pero esto tampoco fue del interés del menor, quien continuó con sus gestos y arrebatos.

Esta no fue la primera vez que Louis mostró su espíritu revoltoso en público durante el Jubileo de la monarca. En el primer día de celebraciones, cuando la familia real salió al balcón del Palacio de Buckingham, el niño protagonizó las fotografías con sus graciosas muecas.

Durante la ceremonia Trooping the Colour del jueves, él y sus hermanos: el Príncipe George y la Princesa Charlotte, presenciaron el desfile, al igual que los demás miembros de la realeza, pero él se llevó el espectáculo. Mostró una gran cantidad de caras animadas, entre ellas su reacción al ruido de los aviones que volaban sobre su cabeza.

Es así que el hijo menor de Kate Middleton y el príncipe William se llevó el show en varios momentos de la celebración, por el también cumpleaños de la reina de Inglaterra. Entre gritos, muecas y gestos de berrinche, el príncipe de 4 años protagonizó los titulares de noticias y las fotografías más chistosas del evento.