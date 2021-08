Otro dolor de cabeza familiar para Meghan: su medio hermano se suma a Big Brother

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Meghan Markle deberá afrontar una nueva polémica familiar: su medio hermano Thomas participará en la versión australiana de Gran Hermano.

Thomas Markle Junior se incorporará a una versión del histórico programa protagonizada por celebridades: Markle se unirá a otros concursantes famosos como Caitlyn Jenner.

Thomas Jr, de 55 años, comparte el padre con Meghan. Justamente, la duquesa de Sussex tiene una relación tensa con ellos derivada de su boda con el príncipe Harry en 2018: solo la madre de la actriz, Doria Ragland, asistió a la ceremonia, lo que provocó fricciones con el resto de su círculo íntimo.

De acuerdo con el diario británico The Sun, Thomas Jr aseguró haber sido desairado por la pareja después de haberle implorado a Harry que cancelara la boda: “Meghan no es la mujer adecuada para ti”, le dijo. Luego de esta conversación, es claro que el medio hermano no recibió una invitación para participar de la boda, pero igualmente se refirió al respecto: “No estoy triste, solo desconcertado. Es doloroso dado lo cercanos que fuimos alguna vez”.

“Estoy confundido y un poco angustiado porque aquí hay una persona que sabe la posición en la que se encuentra y conoce el escrutinio bajo el cual se la juzga y, sin embargo, ha olvidado su carne y sangre”, aseguró. De hecho, según The Sun, Thomas Jr continuó haciendo comentarios críticos sobre Meghan llamándola “bravucona y presumida”.

La distancia de la duquesa con el lado paterno de su familia tiene sus razones. En el caso de Thomas, el hombre fue arrestado el 12 de enero de 2017 en Oregon por apuntar con un arma a una mujer durante una discusión en estado de ebriedad.

Por otra parte, Meghan no ha hablado con su padre después de que él admitió que le pagaron por posar para fotografías de paparazzi vendidas a medios de comunicación de todo el mundo. Se suponía que el hombre de 76 años la acompañaría por el pasillo hacia el altar, pero luego de declarar su deseo de asistir finalmente admitió que no podía presentarse a la ceremonia debido a una cirugía cardíaca.