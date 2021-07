Thomas Markle amenaza con ir a la justicia para conocer a Archie y Lilibet Diana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En un acto que no genera asombro por cómo llevan en la actualidad su relación, el padre de Meghan Markle, Thomas, amenaza con llevar a su hija a la justicia para poder conocer a sus nietos.

A través de una entrevista concedida a Fox News, el progenitor de la duquesa de Sussex afirmó que en "un futuro cercano" extenderá una acción en tribunales para "exigir el derecho de poder ver" a Archie y Lilibet de dos años y un mes respectivamente.

"No deberíamos castigar a los niños por el mal comportamiento de Meghan y Harry. Ellos son menores y no peones. No son parte parte del juego", señaló Thomas Markle que en el último tiempo ha visto deteriorada su salud.

Actualmente, el padre de Meghan se encuentra a menos de 100 kilómetros de la mansión donde hoy habitan los Duques de Sussex. No obstante, la tensa relación que ha sostenido con su hija en los últimos años lo mantienen alejado de sus nietos.

Días previos al matrimonio de la ahora ex pareja real llevado a cabo en mayo de 2018, se difundió la noticia de que Thomas no iría a la ceremonia tras verse involucrado en una polémica por realizar junto a un paparazzi unas fotos pactadas que iban en contra de la imagen de la ex actriz. Asimismo, en reiteradas oportunidades Markle continuó hablando sobre la vida de su hija en distintos medios, ocasionándole polémicas que repercutieron al interior de la Familia Real.

Si bien más adelante argumentó que no quería perjudicar a Meghan con las fotos, si confesó sentirse muy avergonzado de haber participado en el montaje.

En la entrevista realizada por Oprah Winfrey al príncipe Harry y Meghan Markle esta última manifestó sentirse "traicionada" por su progenitor y que "encontraba difícil reconciliarse con él", sentenció.