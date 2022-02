¿Por qué dejar de usar soutien puede ser beneficial para la salud de las mujeres?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los mitos alrededor de la ropa y los accesorios de mujeres se propagan con facilidad en internet y las redes sociales, sobre todo aquellos que giran en torno al uso cotidiano del soutien.

Entre las preocupaciones más comunes, está el miedo de que al usar uno con varillas todos los días puede llevar a que los músculos del pecho se atrofien y los senos se “caigan” a más temprana edad.

Los rumores no eran ciertos



La doctora Melissa Pereyra, especialista y ginecóloga de Argentina, le contó a ‘CNN’ en Español, con ocasión del #NoBraDay (#DiaSinBrasier), que la caída de los senos es un factor natural del proceso de envejecimiento de las mujeres y no tiene nada que ver con el tipo de soutienes utilizados.

Sin embargo, otro mito relacionado con el uso de esta prenda, y quizás uno de los miedos más grandes para las mujeres, es que está relacionado con el desarrollo de cáncer de seno a temprana edad.

A pesar de la sabiduría popular, según un estudio publicado en la Revista de Salud de Harvard, el uso diario de soutienes no tiene ningún tipo de relación comprobada con el desarrollo de cáncer de seno.

Por otra parte, lo que sí ha confirmado la ciencia es que dormir sin soutien puede prevenir los problemas de circulación. La recom



endación de los expertos es utilizar sostenes cómodos, que no aprieten demasiado y permitan el soporte necesario para la mujer que lo usa.



Dejar de usarlos también puede disminuir los dolores de espalda y evitar dificultades de circulación al no tener tirantes muy apretados. Además, puede llevar a una piel sin irritación.



Para mujeres con el pecho más grande hay buenas noticias: aunque abandonar para siempre los soutienes no sea posible, pueden usar tops o los populares bralettes que son más suaves con la piel y aún dan el soporte necesario.