¿Qué tipo de soutien es ideal para la forma de tus pechos?

La sensualidad femenina se conforma de actitud y amor propio, pero podemos sentirnos aún más atractivas desde nuestro interior. Pero cada busto tiene sus propias necesidades y sentirnos cómodas y seguras nos hace ver mejor.

Sexy Racerback: Su característica principal son las tiras o encajes en la parte de la espalda, mismas que, estilizan y suavizan la figura. Además, brindan mayor comodidad y seguridad al cuerpo.

T- Back: El famoso soutien en forma de T, es considerado uno de los estilos más sensuales, ya que, gracias a su forma, te permite dejar los hombros totalmente descubiertos, esto, le da un toque muy sensual.



Balconet: Este modelo es recomendable para las mujeres de poco busto ya que la copa es de cobertura media y muestra la parte superior del busto.



Minimizer: Si sos de busto grande y buscás dar la apariencia de un busto más pequeño y controlado, este será el ideal. Además, brinda soporte por lo que ayuda a contrarrestar el peso en los hombros.



Bustier: Una de las ventajas de este estilo es que podés utilizarlo como prenda interior o exterior debido a que es un soutien más corto que un corsé, pero un poco más largo que uno normal. Ideal para prendas transparentes o como tipo “body” en ciertos outfits.



Strapless: La mejor opción para utilizarlo con prendas que muestren los hombros. Es ideal para prendas que dejen al descubierto las clavículas y toda la parte superior. Tiene un soporte perfecto, así que, no te preocupes será una pieza súper cómoda.



Push up: Si sos de busto pequeño esto ayudará a darle un generoso realce que hará que tu busto luzca más grande y elevado. Atrévete, es una pieza básica en el closet.



Media copa: Como su nombre lo dice, no cubre totalmente el pecho y es perfecto para utilizarlo con blusas o prendas de escote V. Además, en algunos casos, podés elegir piezas de encaje que contrastaran perfecto con esa blusa que transparencia.



Copa completa: Ideal para las mujeres de busto grande, brindan comodidad y seguridad. Son perfectos si practicás algún deporte y cómodo para las actividades del día a día.



Bralette: El must de la lencería que ha hecho que nos arriesguemos un poco más y mostremos lo que llevamos dentro. Es ideal para lucirlo con una blusa de transparencias y presumir tus curvas. Sin duda, una de las tendencias más actuales de la temporada.