Se conocieron nuevos detalles de la carta que la princesa de Gales escribió antes de morir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde aquel fatídico 31 de agosto de 1997, el día en que Lady Di y su última pareja, Dodi Al Fayed, murieron en un accidente automovilístico en París, muchas teorías se tejieron en torno al destino fatal de la princesa y el multimillonario egipcio. Ahora, casi un cuarto de siglo más tarde, se conocieron detalles de un desconocido interrogatorio en torno a la carta que Diana de Gales había escrito dos años antes de morir, en 1995.

John Stevens fue jefe de la Policía Metropolitana de Londres y, de acuerdo con los informes a los que tuvo acceso el medio Daily Mail, el ex Scotland Yard debió indagar al príncipe Carlos en carácter de testigo en una investigación realizada en 2005.

En dichos informes, consta que Stevens debió preguntarle acerca de la nota de Diana que fuera entregada por su mayordomo Paul Burrell. En el texto, la princesa expresaba su temor a morir a raíz de una “falla en los frenos” y de “graves traumatismos en la cabeza”.

“Estoy sentada aquí en mi escritorio hoy, en octubre, anhelando que alguien me abrace y me anime a mantenerme fuerte y con la cabeza en alto. Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. Mi esposo [por el príncipe Carlos] está planeando un accidente en mi automóvil. Una falla en los frenos y una lesión grave en la cabeza le dejaría despejado el camino para casarse con Tiggy. Camilla no es más que un señuelo; nos está utilizando en todos los sentidos de la palabra”, escribió Lady Di.

La mujer a la que se refiere en la misiva no es otra que Alexandra Shan “Tiggy” Legge-Bourke, una niñera que cuidó a los príncipes William y Harry y luego se convirtió en asistente personal del heredero al trono entre 1993 y 1999.

Según los documentos policiales, Stevens le leyó la carta al príncipe Carlos durante una reunión en el palacio St. James. Cuando le preguntaron por qué creía que su difunta esposa la había escrito, negó estar al tanto de su existencia: “No sabía nada sobre esto hasta que se publicó en los medios”.

MIRA TAMBIÉN Impactante: El médico de Lady Di recordó los últimos instantes de la princesa con vida

Sobre el origen de los temores expresados por Diana, Carlos ofreció nuevamente una respuesta evasiva a los detectives: “No lo sé”.

La nota en cuestión había sido publicada por primera vez de manera completa a comienzos de los 2000, como prueba durante la investigación del accidente de Lady Di. Tiempo después, se atribuyó su muerte y la de su pareja a la conducción negligente del chofer, Henri Paul.

El príncipe Carlos firmó una declaración jurada luego de su entrevista con las autoridades, pero el documento -declarado como “altamente sensible”- fue archivado y no podrá hacerse público hasta 2038, dijo Stevens al Daily Mail. Además, dio a conocer que el duque Felipe de Edimburgo se negó a ser interrogado sobre las afirmaciones hechas por el padre de Dodi, Mohamed Al Fayed, quien lo acusó de haber participado o impulsado una conspiración de asesinato. Por último, aseguró que un experto en caligrafía confirmó que la escandalosa carta había sido, en efecto, escrita por la princesa.