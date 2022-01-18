Conocé qué miembros de la familia real británica se quedaron sin sus títulos

Realeza

Además del príncipe Andres, a lo largo de la historia hubo otros Windsor que perdieron sus títulos por diferentes motivos

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La semana pasada se dio a conocer que la reina Isabel II le quitó todos los títulos nobiliarios y militares a su hijo, el príncipe Andrés, como una manera de evitar que dañe a la Corona el juicio civil que se abrirá en su contra por la supuesta violación sexual a una menor ocurrido hace dos décadas y que se entreteje con el caso del fallecido Jeffrey Epstein.

Como el duque de York, de 61 años, hay otros miembros de la familia real británica a quienes se les retiraron sus títulos por diversos motivos; en este grupo se encuentra un heredero al trono, una princesa que se divorció y una pareja que decidió alejarse de la corona.

Príncipe Andrés

La reina Isabel II decidió retirar todos sus títulos militares al príncipe Andrés, que será juzgado en Estados Unidos por su presunta implicación en un escándalo de abuso sexual a una menor, según anunció el Palacio de Buckingham.

En un comunicado emitido por la residencia oficial de la soberana británica, la Casa Real indicó que "con la aprobación de la reina y su acuerdo, los títulos militares del duque de York y sus patronatos reales han sido devueltos a la reina".

El palacio anunció esta semana, además, que "el duque de York continuará sin ejercer ninguna función pública y defenderá su caso (judicial) como ciudadano privado". A partir de ahora, el hijo de Isabel II no podrá tampoco utilizar más el título de "Su Alteza Real" en ninguna capacidad oficial.

Meghan Markle y el príncipe Harry

En enero de 2020 el príncipe Harry y Meghan Markle anunciaron su decisión de apartarse de sus funciones en la corona británica, lo que tomó por sorpresa a la propia familia real.

Para ese momento, el príncipe, conocido como el ‘niño rebelde de la corona’, y su esposa, Meghan, anunciaron su plan de independizarse del yugo monárquico.

La pareja informó cómo sería su plan de distanciamiento de la realeza británica y de trabajar para ser financieramente independientes. También dejaron clara su intención de dividir su tiempo entre el Reino Unido y América del Norte: “(Continuaremos) honrando nuestro deber con la reina, la Commonwealth y nuestros patrocinios”.

A su vez, en un comunicado, el Palacio de Buckingham anunció que, teniendo en cuenta dicha decisión, "los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales del duque y la duquesa serán, por lo tanto, devueltos a Su Majestad, antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real".

Lady Di

La princesa Diana de Gales perdió su título de 'alteza real' cuando se divorció del príncipe Carlos, hijo mayor de la reina Isabel II.

La pareja se había casado en 1981. Luego de tener dos hijos, los príncipes William y Harry, en diciembre de 1992 se anunció que Lady Di y el príncipe Carlos habían acordado separarse. Cuatro años después, en agosto de 1996, se divorciaron.

Según la página web de la 'corona británica', luego de la separación, la reina Isabel II y los recién divorciados acordaron que Lady Di ahora sería conocida como 'Diana, princesa de Gales', pero no seguiría usando 'su alteza real'.

Príncipe Eduardo VIII

El caso del príncipe Eduardo VIII (Duque de Windsor) fue inspiración para libros, documentales y películas, como lo recuerda el diario El País de España. Este hombre dejó de lado su cargo como rey para poder casarse con la mujer que amaba.

"En 1936, solo 325 días después de ascender al trono, el rey Eduardo VIII leyó su renuncia en directo en la BBC. Su decisión de proponerle matrimonio a Wallis Simpson, estadounidense y dos veces divorciada, provocó una crisis constitucional. Decidido a darle el ‘sí quiero’ a Simpson, abdicó y fue sucedido por su hermano menor, padre de la actual monarca, que pasó a ser Jorge VI", recuerda el rotativo español.