Comenzaron las celebraciones por el jubileo de la Reina Isabel II

La voz de la soprano Laura Wright, la mágica arquitectura del Royal Albert Hall y la perfección musical de la Filarmónica Real Británica pusieron en marcha las celebraciones de los 70 años en el trono de Isabel II.

A la orilla de Hyde Park y con una iluminación exterior que se cuela entre los edificios del centro de la capital, el teatro londinense, que cumplirá 151 años en cuestión de días, fue el escenario para que la música fluyera y sirviera como punto de partida para el resto de celebraciones que se darán cita en junio.

La Filarmónica Real, dirigida por Mike Dixon, comenzó la noche con una interpretación del "God Save the Queen", que quedó rápidamente eclipsada por la sentida emoción del himno ucraniano, tocado a continuación para honrar a las víctimas del conflicto y como signo de apoyo al país.

Las columnas y capiteles que sostienen el Royal Albert Hall se iluminaron con el azul y amarillo de la bandera ucraniana, así como el fondo sobre el que reposa el cartel del 150 aniversario del templo londinense.

"El sufrimiento en Ucrania por la invasión rusa es horrendo. Mandamos todo nuestro apoyo a las familias que han perdido a seres queridos, a aquellos que han tenido que irse de sus casas y a los que viven en constante miedo. Tocar el himno nacional ucraniano es una señala de apoyo y una forma de reconocer su valentía en estos momentos", dijo a Efe Lisa Shattock, directora de la asociación benéfica SSAFA, que coorganiza el evento.

No fue el único recuerdo para Ucrania. La filarmónica interpretó una de las marchas de guerra del compositor británico Karl Jenkins, dedicada en su día a la crisis de Kosovo, pero rescatada por lo ocurrido en las últimas semanas.



Además de Jenkins, Edward Elgar, uno de los músicos británicos más exitosos del siglo XIX, Ralph Vaugh Williams, Benjamin Britten y William Walton fueron los que más sonaron entre las paredes del Royal Albert Hall, donde la música se mezcló con las curiosas anécdotas de la Reina, gran protagonista de la noche, pese a no estar presente.



La mezzosoprano Laura Wright, que subió al escenario en tres ocasiones para cautivar a un teatro casi lleno, comentó que conocer a Isabel II fue "uno de los momentos más inolvidables" de su vida y que siempre recordará con cariño cómo una vez la Reina admitió que "ella no cantaba muy bien".



Wright, con una voz cubierta de caramelo, anunció su embarazo ante el público y se saludó, entre bastidores, con la parte de la monarquía presente en la velada. El príncipe Miguel de Kent, primo de la Reina, se dejó ver por el Royal Albert Hall, como también Jack Churchill, nieto de Winston, que dio un pequeño discurso sobre la relación de la monarca y el que fuera primer ministro británico.



En una noche cargada de nostalgia y que sirvió también como homenaje a la música clásica británica, con una orquesta completa que solo se separó brevemente antes del intervalo para darle todo el protagonismo a la cuerda, una de las anécdotas que más despertó la sonrisa del público tuvo como protagonista a la Reina en una de sus 124 visitas al Royal Albert Hall.



En la previa de un concierto, la Reina le comentó al director de la obra que le encantaba la canción "The First Noel". El músico, que no la había incluido en el repertorio, salió corriendo a la trastienda y reescribió la segunda parte de la pieza para que esta cupiera.



Entre risas y vítores por la monarca, "Crown Imperial", de Walton, marcha que ha sonado en las coronaciones de Jorge VI, de Isabel II y en la boda de los duques de Cambridge, sirvió de broche a la velada.



Las celebraciones por el jubileo de la Reina seguirá en junio, con un día de fiesta nacional el 3 de junio, un desfile el 2 de junio, la visita de la reina al Derby de Epsom Downs y la fiesta de Platino el sábado 4 de junio.