¿Camilla y el príncipe Carlos tienen un hijo no reconocido?

Realeza

Nacido en Inglaterra en 1966 y adoptado por una familia que trabajó en el Palacio de Buckingham, Simon Dorante-Day dice que Carlos y Camilla Parker Bowles son sus padres

la nación / gda

Simon Dorante-Day tiene 55 años y, actualmente, vive en Queensland, Australia. Nació en Inglaterra en abril de 1966 y, ocho meses después, fue adoptado por una familia de Portsmouth que tenía un vínculo con la realeza: su abuela trabajó durante varios años en el Palacio de Buckingham para la reina Isabel II. “Me dijo que yo era el hijo de Carlos y Camilla”, aseguró el hombre en diálogo con el medio .

Según su versión de los hechos, fue concebido por el príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles cuando ambos eran adolescentes. Dorante-Day se considera el hijo no reconocido de la pareja y sostiene que el silencio de la corona británica sobre su reclamo es uno de los factores que avalan su historia.

El australiano basa sus especulaciones en el comienzo de la relación del hijo de la reina y su actual esposa, la duquesa de Cornualles. De acuerdo a su investigación, Carlos y Camilla empezaron a frecuentarse en 1965, cuando él tenía 17 años y ella, 18. Siempre según sus afirmaciones, justo antes de su nacimiento, Parker Bowles habría desaparecido de la escena social de Reino Unido durante al menos nueve meses, mientras el príncipe fue enviado a Australia.

Apoyado por su esposa Elvianna, Dorante-Day presentó tres petitorios legales para comprobar su identidad y que se lo reconociera como primogénito de Carlos de Gales, pero fueron rechazados. Ahora, con lo que considera “nueva evidencia” sobre su caso, se presentó ante la Corte Suprema de su país.

El nuevo reclamo se basa en la similitud que existe entre una foto de su hijo Liam con una de la reina Isabel II en su juventud. “Nos dejó alucinados cuando la vimos por primera vez”, declaró Simon al medio local. “Siempre vemos el parecido con los miembros de la familia real en nuestros hijos, pero esto fue una revelación. Un seguidor hizo la comparación, me la envió y me quedé sin palabras”, relató.

“Es difícil negar la similitud”, precisó. Junto con esta imagen, también incluyó en el expediente varias fotos suyas donde muestra su rostro junto con el de Camilla y el del difunto príncipe Felipe. “Estamos analizando nuevos caminos legales para descubrir la verdad. Solo soy un hombre en búsqueda de sus padres biológicos y cada camino me lleva a Carlos y Camila”, sentenció.

Ahora, emprenderá un nuevo proceso ante la Justicia para determinar si las pruebas son suficientes para justificar un análisis de ADN.