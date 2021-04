La dura carta que le escribió Harry a su padre, el príncipe Carlos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una supuesta fuente cercana a la familia real inglesa relató a ‘The Mirror’ que el príncipe Harry quiso menguar la difícil relación con su familia, especialmente con su padre, el Príncipe de Gales, luego de la controversial entrevista que concedió a Oprah Winfrey en marzo de este año.

Con el anuncio de los duques de Sussex, Harry y Meghan, de retirarse de sus deberes reales en enero del 2020, se han presentado todo tipo de tensiones entre la monarquía inglesa, la más antigua del mundo.

En la charla con la reconocida celebridad estadounidense salieron a flote, entre otros temas, acusaciones a señalamientos racistas por parte de miembros reales denunciados por Meghan y hasta confesiones en las que Harry declaró ‘sentirse decepcionado de su padre’. Esto causó un revuelo en la familia real, de la cual Meghan y Harry se 'habían retirado' tras desistir de seguir sus funciones reales.

Harry, de 36 años, llegó a Londres el pasado 11 de abril para asistir al funeral del duque de Edimburgo, su abuelo. En la ceremonia también estuvo el núcleo más cercano al difunto de la realeza.

El retorno de Harry dio pie a todo tipo de expectativa debido a la tensa relación de la familia.

Según informó el medio inglés ‘The Mirror’, una fuente confirmó que “Harry escribió una carta profundamente personal a su padre, en ella prometía respetar la institución antes de volar al Reino Unido para el funeral”.



‘The Mirror’ aseguró que este mensaje de ‘reconciliación’ del duque de Sussex se produjo después de que él acusara a su padre de haber cortado la relación al negarse a contestar sus llamadas. La fuente, además, aseguró que escribir esta misiva había sido el único medio por el cual Harry logró obtener una respuesta.



En la carta, el príncipe Harry dio a conocer sus razones para alejarse de su puesto como miembro de la realeza británica para vivir en California, Estados Unidos, con su esposa Meghan Markle.



Sin embargo, la fuente puntualizó que “trataron de aclarar las cosas, pero las tensiones siguen aumentando y la situación no se ha resuelto como se esperaba. Hubo una especie de acuerdo tácito entre todos para postergar lo que haya estado en la mente de cada uno y concentrarse únicamente en apoyar a la reina antes del funeral del príncipe Felipe”.



Además, la fuente señaló que no era ni el momento ni el lugar adecuado para enfocarse en la situación.



La mañana de este martes, ‘The Mirror’ conoció que tanto el duque de Sussex cómo su padre, el príncipe de Gales, caminaron juntos por el castillo de Windsor antes de una reunión del príncipe con sus dos hijos (Harry y William).



Aunque el medio informó que no se sabe de qué hablaron durante su recorrido, se especula que iniciarán labores de leer y responder las cartas de condolencias enviadas a la familia real tras el fallecimiento del príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel.