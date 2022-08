Se arrodilló para pedir matrimonio a su novia pero debió ser atendido por un calambre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las redes cada vez vemos más ideas originales de cómo los hombres piden matrimonio a sus novias, pero en esta oportunidad el momento en que Cristian Moratiel lo hizo se viralizó no por tierno sino por doloroso.



Después de hacer competido en el Triatlón Ironman de Estonia, una carrera que combina natación, ciclismo y carrera a pie, Cristian concluyó en el sexto lugar y aprovechó la situación para proponerle casamiento a su pareja.

Como se pudo apreciar en el video difundido, el atleta español se inclinó para darle el anillo a su novia, pero segundos después, sintió una molestia en las piernas debido al esfuerzo que empleó durante la competencia y terminó en el suelo, informó Marca.

Cuando te da un calambre en el peor momento 😅 pic.twitter.com/WvbnCCSjwb — Alex (@VenteDigo1) August 13, 2022

De inmediato, el equipo de Moratiel se acercó a brindarle apoyo para relajar el músculo. Tras ello, el hombre se recuperó y logró concretar el plan. “¿Quieres casarte conmigo?”, le preguntó.

Ante esto, la mujer, sin pensarlo dos veces, aceptó la propuesta. “¡Ha dicho que sí!”, gritó uno de los organizadores del torneo. Mientras que los internautas escribieron comentarios de todo tipo.

“Yo lo que veo es que la mujer no trató de ayudarlo en ningún momento. No sé si sean ideas mías”, escribió una usuaria. Otras personas aseguraron que el calambre fue una señal para que él no pidiera casamiento a su musa.