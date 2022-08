Tiene 29 años y se niega a recibir herencia de 4 mil millones de dólares, ¿por qué?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marlene Engelhorn tiene apenas 29 años y se convirtió en la heredera de una fortuna amasada durante casi 200 años; sin embargo, la joven austríaca se niega a tomar los más de 4 mil millones de dólares que por ley le corresponden.

“No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica”, dijo la mujer de 29 años que quiere renunciar al 90% de su herencia.

Engelhorn, estudiante de Lengua y Literatura en la Universidad de Viena, es descendiente de Friedrich Engelhorn, quien fundó la compañía química Badische Anilin-und Soda-Fabrik, más conocida por sus siglas BAFS, una de las más grandes del mundo. Pese a ello, está convencida de que no ha hecho “nada” para merecer los millones de dólares de su familia, por lo que ha propuesto que el Estado se haga cargo del dinero.

Según la BBC, la joven tuvo una vida de “niña rica privilegiada”, se educó en las mejores escuelas y se codeó con la más alta sociedad; no obstante, es consciente de “lo sesgada que está la economía”.

“No puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, declaró. “Hemos llegado al final del camino cuando otras 250 millones de personas se verán empujadas a la pobreza extrema este año”.

Redistribución de la riqueza e impuestos a millonarios



Engelhorn impulsa el movimiento Tax me now, propuesta que consiste en que herederos de grandes fortunas renuncien a ellas en pro de una mayor tasa impositiva para los ricos.



En mayo de este año, durante el Foro Económico Mundial (WEF), Engelhorn se reunió con otros ricos y activistas de izquierda para pedir sistemas fiscales más justos en todo el mundo.



Algunas de los cambios que busca generar el movimiento son una redistribución de la riqueza, impuestos a millonarios e importantes cambios estructurales en los altos cargos. De esta manera, se lograría una mayor equidad social.



Por otra parte, la joven forma parte de la iniciativa ‘Millionares for Humanity’ y trabaja para ‘Guerrilla Foundation’.



La primera es una organización que impulsa el aumento o la creación de tasas para los millonarios, mientras que la segunda busca cambiar sistemas de opresión y desigualdad (como el hetero patriarcado, colonialismo, supremacía blanca), además de la filantropía que soporta el “status quo”.



Engelhorn espera que, con sus acciones, sea posible que la sociedad democrática llegue a un acuerdo para tomar de forma transparente lo que necesite de los más privilegiados.