Amelia y Eliza Spencer, las sobrinas gemelas de Lady Di sorprendieron al ser tapa de revista

Realeza

Eliza y Amelia Spencer fueron entrevistadas por la revista Tatler y se refirieron a sus recuerdos junto a Lady Di

la nación / gda

Eliza y Amelia Spencer, las sobrinas de Lady Di, se convirtieron en tapa de revista. Las dos jóvenes, directamente emparentadas con la princesa de Gales, fueron parte de una producción fotográfica para la revista Tatler, que ahora da vuelta al mundo.

En un retrato en primer plano, las hermanas gemelas fueron fotografiadas en Ciudad del Cabo, el lugar en el que nacieron. “Vamos a valorar estas imágenes para siempre”, escribió Amelia en su cuenta de Instagram.

“Estoy tan feliz de poder compartir la primera foto de portada con mi hermana gemela, Eliza”, señaló la modelo. Luego, agregó: “Vamos a valorar estas imágenes para siempre”. Tal cual puede verse en otros posteos de sus redes sociales, las hermanas tienen un vínculo muy cercano. “Con mi otra mitad”, escribió Amelia en una foto que se las ve juntas.

En el posteo en el que compartieron el resultado de la producción, las gemelas agradecieron a todo el equipo de la revista. En el artículo, en tanto, las hermanas Spencer hablaron sobre los recuerdos que tienen vinculados a su tía. “Siempre la conocimos como nuestra tía”, relataron. “Al crecer en Sudáfrica teníamos poca idea de lo importante que era ella en el mundo. Recién fuimos conscientes de eso cuando ya éramos mayores y ella había fallecido”, sumaron.

En la nota, las hermanas también recorrieron Althorp, la casa en la que Diana Spencer vivió durante su infancia. Como parte del artículo de Tatler, aparecen tiernas historias del personal que trabaja en la vivienda y que llegó a conocer a Lady Di.

Por su parte, durante la entrevista, Eliza y Amelia recordaron a la princesa Diana como una persona “increíblemente cálida, maternal y amorosa”. Además, destacaron la habilidad de Lady Di para tratar a los niños.