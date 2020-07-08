Amalia, futura reina de Holanda, trabaja en un café durante sus vacaciones

Realeza

Con 16 años, la princesa Amalia intenta hacer la vida normal de cualquier otra chica holandesa de su edad. Hace unos días comenzó a trabajar en un bar de las playas del sur del país

la nación

Los reyes de Holanda siempre estuvieron de acuerdo en un tema respecto de sus hijas: que tuvieran una infancia y adolescencia lo más normal posible. Por eso, en el caso de Amalia que tiene 16 años, tener un trabajo durante las vacaciones también forma parte de una vida similar a las chicas de su edad.

De acuerdo con la revista holandesa Story, la heredera al trono trabaja en un bar ubicado en las playas de la costa sur del país. Allí les sirve café a los cientos de visitantes que pasan sus vacaciones en la zona.

Amalia fue vista trabajando el pasado 25 de junio, un día de calor sofocante cuando las clases todavía no habían terminado. Una testigo de su presencia le dijo a la revista Story : "Estuve ahí con mi hija ese día. Vimos a la princesa preparando café detrás de la barra. Primero pensamos que no era, pero sí, era ella" .

Al parecer, según cuenta la publicación, muchos de los clientes del bar se atrevieron a preguntarle si era ella y la propia Amalia no tuvo ningún problema en confirmar que sí. Los testigos, además, aseguraron que se la veía moverse con destreza y seguridad como si no fuera su primer día.

Debido al estricto protocolo que regula información sobre la familia real, los medios holandeses solo están autorizados a contar el hecho a partir de declaraciones de quienes la hayan visto, sin la posibilidad de publicar imágenes porque, dado que no está cumpliendo con ningún compromiso real, la actividad se restringe al ámbito privado de la princesa.

Si bien en Holanda se permite que los miembros de la realeza combinen sus ocupaciones formales con actividades de lucro, Amalia se posiciona como la primera heredera que se incorpora al mercado laboral desde tan joven.

Su prima Eloise trabaja en el ámbito de la restauración, mientras que Máxima, en sus épocas de alumna del Northlands en Argentina, daba clases de inglés y de matemática. Otro ejemplo de trabajo de los Orange es el príncipe Maurits, sobrino de la princesa Beatriz, que también trabajó un tiempo de mozo donde además de ganar plata conoció a su actual mujer, Marilène van den Broek.