Alimentos prohibidos: esta es la curiosa lista de comidas que la familia real no puede ingerir

Realeza

El exchef del Palacio de Buckingham reveló en una entrevista el listado de alimentos que los miembros de la dinastía Windsor no puede consumir

la nación / gda

Más allá de los numerosos protocolos a los que están atados los miembros de la familia real británica, hay algunas restricciones reales que parecen casi imposibles de cumplir. Darren McGrady, el antiguo chef del Palacio de Buckingham entre de 1982 y 1993, aseguró en una entrevista con el periódico The Telegraph, que los integrantes de la corona no pueden comer mariscos, papas o pastas en público.

McGrady indicó que algunos alimentos están considerados como “demasiado arriesgados” para que los miembros de la realeza los consuman fuera del palacio porque conllevan un mayor riesgo de intoxicación alimentaria. Aunque el chef no explicó en qué consistía ese peligro, detalló que entre los alimentos prohibidos se encuentran los mariscos y el foie gras.

McGrady, quien también sirvió a la icónica princesa Lady Di desde fines de 1992 hasta el día de su muerte el 31 de agosto de 1997, reveló que la reina Isabel II prohibió las pastas para la hora de la cena. El cocinero manifestó que Su Majestad no es fanática de comer carbohidratos por la noche cuando cena sola y señaló que la soberana es muy disciplinada con la estricta regla de no ingerir almidón. “Nada de papas, arroz o pastas para la noche. Suele cenar algo como lenguado a la plancha con verduras y ensalada”, mencionó el chef

Afortunadamente, al parecer esta regla solo se aplica a los momentos en que la reina cena sola porque, según fuentes del palacio, el príncipe George, hijo del príncipe William y Kate Middleton, tiene una gran afición por los espaguetis a la carbonara.

Otro de los alimentos descartados es el ajo, como confirmó la esposa del príncipe Carlos, Camilla Parker Bowles. En un cameo que realizó para el programa MasterChef Australia, y después de que le preguntaran si había algo que estuviera ausente en la mesa real, la duquesa de Cornualles respondió: “Odio decir esto, pero el ajo. El ajo está prohibido”.

McGrady, el chef de Lady Di

McGrady, quien fue el chef personal de la reina Isabel II durante 11 años y luego fue el cocinero de la princesa de Gales por cuatro años más, reveló en una entrevista radial un conmovedor detalle de la trágica noche en que Lady Di murió.

McGrady sirvió a la icónica princesa desde fines de 1992 hasta el día en que perdió la vida, el 31 de agosto de 1997. Un una entrevista con la emisora australiana KIIS 106.5 FM, el cocinero confesó porqué Lady Di era tan especial.

“Desde su separación del príncipe Carlos en 1992 me convertí en su chef personal. Venía de servir a la reina desde 1983, de hacerle cuatro comidas al día, acompañarla a las visitas reales, y ahora estaba frente a la princesa más famosa de todo el Reino Unido”, recordó McGrady.

El cocinero aseguró que se quedó “boquiabierto” cuando la conoció, y sintió en primera persona aquel efecto “magnético” del que hablaban todos los que intercambiaban miradas con ella. “Diana venía a comer a la barra de la cocina, preparaba un plato para ella, ordenaba lo que usaba mientras hablaba conmigo; y eso era algo muy poco común en alguien de la realeza”, dijo el chef.

Esos gestos de cercanía hicieron que McGrady sintiera mucha admiración por la princesa. En ese sentido, confesó que el día en que Lady Di murió en el trágico accidente de auto en París, él tenía la cena lista y los platos ya estaban puestos sobre la mesa. “Estaba allí, con la comida servida, esperando a que ella regresara. Todo ese tiempo en que la esperé fue horrible, era muy extraño que no llegara a horario, y luego supe la peor noticia”, manifestó conmovido.