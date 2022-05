¿Qué regalarle a mamá según su signo del zodíaco? Seguí el consejo de Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Madre hay una sola, es verdad. Pero: ¿qué le regalo? Posiblemente muchísima gente diga todos los años que el día de la madre es algo comercial, que hay que celebrar a mamá todos los días, etc.

Ser madre es divino y difícil. Hay madres duras, justas, mandonas, respetables, responsables, irresponsables, amorosas, cariñosas, frías, y toda la gama de atributos que cada uno de nosotros como hijos ponemos.

¿Por qué no podemos festejar una vez al año el Día de la madre sin pensar en todos esos slogans que dice la gente? ¿Por qué no?

También están aquellas personas que no tienen madre pero con solo tener vivo el recuerdo de ellas, ese día alcanza para que el ángel de su madre quede contenta.

Como astrologa he aprendido a tratar de conocer diferentes aspectos y modismos de las personas según el signo pero también en sus diferentes roles: como madres, padres, hijos, abuelos, amigos, etc. Por eso los quiero ayudar, para que cuando piensen en su madre también tengan una idea de ese regalo que la pueda colmar de alegría.

De todo corazón, espero que les sirva de ayuda.

Madre ariana

Esta mamá es capaz de hacer cualquier cosa por sus hijos. Es fuerte, violenta, peleadora, no se achica ante nada y quiere que le regalen algo por el cual la valoren.

No les interesa el precio ni todo el entorno que pueden hacer sus hijos para darle el regalo, lo que le importa es que ustedes mismos vayan a comprarlo y que no se ocupe otra persona del regalo.

Como es una madre varonil (y no se me enojen) no quiere nada para la casa. Le pueden comprar desde un vaquero que realmente le haga falta a una lapicera con sus iniciales porque lo que le regalen tiene que ser suyo y no para compartirlo con nadie.



A esta mamá le interesa que sus hijos sean independientes y la valoren. En este caso tienen una amplia gama de regalos, simplemente piensen en ella y lo que le compren le va a gustar.

Madre taurina

Esta madre es una de las más sobreprotectoras del zodiaco y deben saberlo. Pueden perdonar cualquier cosa y justificar cualquier actitud por más ilógica que sea. Luego con mucha calma y paz va a hablar con ustedes y los van a hacer recapacitar para que se den cuenta realmente lo mal que estuvieron.

Ellas quieren seguridad, la necesitan realmente. Cualquier cajita, billetera, cartera que sea linda, donde ellas puedan atesorar sus cosas va a serle de mucha utilidad.

Como a estas mamas las rige venus, todo lo que sea estético también les encanta. Pueden ser tapices, plantas, cuadros, pinturas, cremas, artículos que decoren la casa, algo para la cocina, artículos de belleza, etc. En esta mamá van a encontrar tanta calma que necesita si o si de un entorno cariñoso cuando le den el regalo. Necesita paz y en ese entorno todo le va a gustar.

Madre geminiana

Esta mamá es la que me corresponde y después de tantos años regalándole diferentes cosas me di cuenta que todos los años necesitan algo diferente.

Creo que no les va a dar trabajo porque son madres muy inteligentes, rápidas, audaces, charlatanas, que hablan de todo, saben todo. Y en la variedad esta el gusto, ¿no?

Yo les aconsejaría que pensaran bien que le compraron los últimos años y cambiar. Si le regalaron flores, ahora regalen una lapicera; si le regalaron un sillón, ahora regalen un libro.

Es muy fácil de regalarle porque valoran todo y todo les gusta. Géminis es el signo de los hermanos mellizos así que tomen en consideración que si tienen uno, dos o más hermanos le va a gustar más que le hagan un solo regalo entre todos.

No hay nada que no les interese y puede que sus intereses varíen de un año al otro. Es fácil: estudien un poco su rápido comportamiento y disfruten porque a ella le gusta todo.

Madre cangrejo

Con esta mamá van a tener un poco más de problema porque es cambiante, alunada, sobreprotectora. No quiero sacar el merito a las otras madres, pero competir con un cangrejo es difícil.

Pensá con mucho tiempo su regalo. A esta mamá le encanta su hogar y puede gustarle que le regalen algo para la casa como se dice vulgarmente; puede ser algo decorativo o algo por lo que reclama hace mucho tiempo. Les aconsejo que la escuchen renegar en sus fases de la luna y ahí van a tener la solución inmediata a su problema.



Eso si: traten de no gastar mucho porque se va a fijar en el precio y por lo general no son muy gastadoras. Un buen consejo es que la escuchen sin que se de cuenta mientras cocina, lava, saca la basura, pone la mesa, te rezonga y en alguna de sus pequeñas quejas cotidianas encontrarás la solución.

Madre leona

Esta es una madre importante, simpática, llena de comentarios. Le gusta estar en reuniones y siempre se destaca por decir algo fuera de lo común que deja a los demás shockeados.

Ella también te cobija, te defiende a muerte y te quiere. Respeta todos tus valores como hijo pero no te confundas: ella es la gerente de familia y de alguna manera va a imponer su autoridad y sus limites.

Debido a esto ella quiere algo importante. Lamentablemente te aviso que se fija en el precio aunque no tiene porque ser algo desorbitante. Una alhaja con algún detalle diferente, un cuadro de alguien más o menos conocido, un libro tipo best seller aunque no sea actual pero de esos renombrados que siempre se lo comentaron y nunca lo pudo conseguir; en definitiva, hija o hijo de esta leona: para ella hay que pensar en algo.

A la hora de darle el regalo lo mejor es que se siente en un sofá cómodo y pueda presenciar y disfrutar a sus hijos desde ese lugar de madre tan pero tan deseado para ella.

Madre virginiana

Esta mamá es tan pero tan práctica que necesita que también sean así con ella. No les voy a decir que no tienen que pensar en su regalo ,todo lo contrario: deben pensarlo y mucho. ¿Por qué? Porque necesita algo útil, que le interese, que le sirva, que le guste por sobre todas las cosas.

Ella los ama y los cuida como nadie, siempre es lógica, ve los pro y los contra de todo, defiende a muerte sus comentarios porque son Ttan lógicos y pensados que sabe que nadie le va a poder decir nada.

Cuando vea el regalo siempre se va a emocionar aunque no te des cuenta, aunque se ría y no lo demuestre; siempre lo va a sentir ya que es sensible y mucho pero le cuesta demostrarlo por ser tan racional.

Regalen un libro si le gusta leer, una joya o ropa si es coqueta (pero que la pueda cambiar por las dudas), un perfume si saben exactamente cual le gusta, o una linda torta si le gustan los dulces. No te olvides de hacerle la dedicatoria, ponerle las iniciales, un detalle que por más pequeño que sea ella notará.

Madre balanza

En realidad esta mamá es tan pero tan contemplativa que le podes bailar un malambo como se dice vulgarmente que no te va a decir ni hacer nada. Es buena, cariñosa, le gusta que traigas amigos a casa pero si en algo no esta de acuerdo contigo lo va a discutir (sin gritar) hasta el cansancio.

Ella aguanta, balancea, trata de entender pero no lo hace. De todas formas es la madre más linda del zodiaco y le encanta la ropa, los perfumes, los artículos de belleza, de decoración, cuadros, angelitos, cosméticos.

Te diría que es la más fácil y barata para regalar, porque también las rige venus y si encontrás algo bien lindo que tenga significado o que capaz un día sugirió tener ya está.

Es muy difícil que cambie los regalos a menos que sea ropa y le quede mal, esto es debido a su templanza y su carisma de querer entender que por sobre todas las cosas lo compraste con amor.

Madre escorpiana

Esta madre tiene carácter y te puede sacar de apuros de continuo. Muchas veces te costará entender que mas allá de sus enojos punzantes y sus charlas fuertes y a veces violentas, hay en su interior un mundo de lucha interna, de amor, de sobreproteccion que le es difícil demostrar.

Ella quiere decirte que te ama, lo siente realmente pero no quiere aflojar y muchas veces lo demuestra y no lo dice. ¿Por qué? Porque es así y así la tenés que tomar.

Tiene un sin limites de sentimientos y a ella cualquier cosa que le regales está bien. El escorpión es rebuscado para sí mismo pero no para os demás, por eso no exige nada aunque no lo puedas creer.

Generalmente son fanáticas de algo, puede ser cuadros, fútbol, política, costura, lectura. En ese fanatismo vas a encontrar el regalo. Ellas demuestran lo que quieren y te lo hacen notar así que observá sius reacciones, querela mucho y regalale algo que simplemente con ese algo ella te va a entender.

Madre centauro

Esta madre soy yo pero no por eso crean que me es mas fácil describirlo. Somos madres alegres, simpáticas, poco hogareñas, que nos gusta comer pero no cocinar, nos gusta estar con gente y la vida social ocupa realmente la mayor parte de nuestra vida.

No podemos estar solas, así que no nos dejen solas en nuestro día. No nos alcanza solo con dar también nos gusta y necesitamos recibir un regalo. Como nuestro deseo siempre es viajar, nos pueden regalar desde un viaje a Europa a una excursión al Chuy y nos va a encantar porque sismpre necesitamos renovar el aire,

Si no les da la plata compren un bolso para el próximo viaje así mantenemos latente la idea de viajar. Pero por favor no dejen de tener al menos una atención con nosotras ya que nuestro planeta es júpiter, el mas grande de todos y eso marca la gran generosidad que realmente tenemos pero que también queremos recibir.

En realidad, somos fáciles pero no se olviden de regalarnos al menos algo.

Madre cabra

Esta mamá es muy pero muy dulce. Habla despacio, no le gusta gritar ni que le griten y es muy paciente o por lo menos lo demuestra frente a las demás personas.

Es una mamá que quiere muchísimo a su mamá y se preocupa por ella durante toda la vida. Siempre es como un satélite alrededor de todo el mundo con la capacidad de que nadie se de cuenta, y tampoco lo dice ni lo recrimina.

Para dejarla feliz en este día tan especial para ella tenés que darle una atención no muy cara, sino la haces sufrir demasiado. Que tenga sentido, que tenga algo tierno y práctico a la vez; algo simple, sin ostentaciones.

Pensá en ella, en todo lo que te brinda y si querés hacerle un buen regalo caro, entonces dale la boleta porque seguramente lo va a cambiar.

Madre acuariana

Con esta mamá tenés que ser diferente. Nada de regalar carteras, blusas, joyas; tiene que ser algo con lo que pueda ir a una reunión, decirlo y que se sienta realmente contenta con ese regalo cuando las demás madres la miren y piensen que no se lo pondrían jamás.

Ella es original, diferente, extrovertida y divertida, por eso para ella el día de la madre es diferente y quiere sentirse distinta a las demás. Es su naturaleza y la tenés que aceptar así.

Si querés que se sienta bien podés regalarle un prendedor, una escultura chiquita, una fuente, ¿te parece raro? ¿Que no le va a gustar? Puede que te haya tocado una madre acuariana diferente, pero por lo general no es así: hacé la prueba pensá en algo loco y mirá su reacción Ella contigo también lo hace y lo peor es que no te das cuenta.

Madre pisciana

A esta mamá hay que darle mucho y nada, ¿por qué? Porque quiere amor, paz, tranquilidad, que se porten bien ese día al menos y todo ese entorno es casi casi lo mejor que le podés brindar.

Por supuesto que alguna piscianidad es muy pero muy importante para ella. Son los detalles, los adornitos, los angelitos, cuadritos, plantitas, cartitas, todo en diminutivo porque ella nunca va a esperar nada grande y caro, aunque muy en el fondo le guste recibirlo pero no lo espera y eso es lo mejor que tenés de esta mamá.

Ella espera cariño y un regalito. Claro que si la venís acostumbrando con algo más grande, puede que te mire muy dulcemente y te lo agradezca muchísimo más que otras madres porque no es nada pretenciosa. Pensá en lo que le regalaste los últimos años y cuando le vayas a dar el regalo primero dale un beso y decile feliz día, es lo primero que quiere recibir.

Queridas madres, disfruten su día. Hijos: traten de que ellas lo disfruten porque ser madres no es fácil y muchas veces podemos equivocarnos, somos seres humanos y muy pero muy frágiles ante ustedes que son lo mejor que nos dio la vida.