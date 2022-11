Horóscopo del sábado 5 de noviembre de 2022, por Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aries

Hoy y mañana la Luna en su signo los hará encarar temas importantes para su futuro. No dejen a un lado lo que piensan, sean claros.

Tauro

Tienen un fin de semana agitado y con tareas que deben ser expeditivas, no se pueden demorar más. Todo funciona alrededor de lo que proyectan.

Géminis

Se sienten rápidos frente a tareas que delegaron y hoy las tienen que encarar sí o sí. Tienen mucha energía y rapidez hoy. Arriba Géminis.

Cáncer

Sábado cargado de tareas. Lo más importante es poder esperar al próximo fin de semana que la Luna los acompaña. Día demasiado apurado para ustedes.

Leo

Llego el día vital donde todo se realiza de forma autónoma y sin pedir permiso. Aries los ayuda, Sagitario los acompaña y Libra los necesita.

Virgo

Luego de unos días un poco sensibles comienza el fin de semana con una Luna rápida en Aries donde todo se hace de forma muy ansiosa. No se enojen.



Libra

Fin de semana con la Luna en su opuesto Aries. Todo lo que proyecten podrá salir al revés de lo pensado así que no se pongan de mal humor.



Escorpio

Aries los impulsa a la acción, Libra por el contrario los hace razonar más de lo habitual. Lo ideal es seguir su propio instinto. Arriba Escorpio.



Sagitario

Finalmente la Luna en Aries les da la oportunidad de hacer tareas a futuro que no pueden delegar. Disfruten de este lindo fin de semana.



Capricornio

Todo se hace con mayor ansiedad de la habitual y pueden ponerse nerviosos por tonterías. Eviten discutir porque no lograrán ser entendidos.



Acuario

Sienten que algo comienza de la mejor manera. Todo los llevará a enfocarse en tareas que son para realizar a la brevedad. Encaren.



Piscis

Comienza su revolución lunar con una Luna en Aries y todo se realiza de una manera práctica, eficaz y sobre todo muy directo. Arriba Piscis.