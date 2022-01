Conocé cuál es tu color de la suerte para este año según tu signo del Zodíaco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el universo de la astrología, cada color representa una energía particular.

Usar prendas, accesorios, maquillaje o deco para del hogar de un color específico sirve para trabajar sobre distintos aspectos de la vida.

Cada nuevo año significa una nueva etapa y un desafío para las personas. Es la oportunidad de realizar cambios que ayuden a transformar la realidad. En este 2022, cada signo del zodíaco se enfrentará a un nuevo capítulo en sus vidas, por lo que contar con un color de la suerte ayudará a atraer la buena fortuna.

El color de Aries para 2022

Este nuevo año significa cambios y desafíos para las personas de Aries. Se encontrarán en constante movimiento, trabajando por los objetivos que añoran desde hace tiempo.

De esta manera, el turquesa será su color de la suerte, ya que éste brinda tranquilidad y paz mental. En un 2022 lleno de compromisos y responsabilidades, acompañar sus días con un toque de este tono los ayudará a combatir el estrés y cansancio, fortalecer su salud y mantenerse enfocados.

El color de Tauro para 2022

Las personas de Tauro experimentarán un 2022 de introspección. Se conectarán con su costado espiritual para poder encontrar respuestas sobre los asuntos que desean resolver de sus vidas.



El color plata o plateado representa la presencia lunar. En el mundo astrológico, la Luna es vista como la figura materna y femenina. Es protectora y guía, trabaja sobre los sentimientos y proporciona armonía.