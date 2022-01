¿Qué dicen los astros sobre las conductas sexuales de cada signo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Seguidores de la astrología muchas veces eligen guiar su vida por las determinaciones del universo y su carta astral con el fin de predecir cuál será su fortuna en los diferentes aspectos de la vida, incluso en el tema sexual.

Para ello, le hemos traído las conductas más comunes que tienen los signos del zodiaco a la hora de tener relaciones sexuales, según las consideraciones que dio ‘El Niño Prodigio’, Astrólogo profesional, en la revista ‘People’.

Tome nota porque puede que le sean de ayuda los consejos de este experto.

Aries

Según las consideraciones del astrólogo las personas de este signo prefieren la exploración, los juegos y los retos cuando están en la intimidad. Son pasionales por naturaleza, pero esto no quiere decir que no sean capaces de llevar una vida sexual espontánea y entusiasta.



Cuando menos convencional sea más excitante será.

Tauro

A este signo tierra le gusta que al momento de una relación íntima ambas partes sientan el deseo de ir a la cama. Saber que la otra persona está en la misma energía erótica les gusta mucho, porque para ellos la estabilidad es de suma importancia.



Se caracterizan por tener detalles sencillos y románticos. Es decir, que harán todo lo posible para hacerle sentir que es especial durante cualquier encuentro, pues ven el sexo como una demostración de devoción.