"Uruguayas Rebeldes ", la historia detrás del libro que reconoce a las pioneras

Tiene 26 años y nació en Melo (Cerro Largo), pero se crió en Nueva Helvecia (Colonia). Es la mayor de cinco hermanos, donde las mujeres predominan.

A tan corta edad, lleva publicados dos libros y escribió el guión de una obra de teatro que se exhibió durante el 2018 ArteTeatro. La pluma de Soledad Gago llena las páginas de la Revisa Domingo de El País, cada semana, y ahora su segundo proyecto literario salió a la venta.

El libro, "Uruguayas Rebeldes" (Penguin Random House), repasa las vidas de 45 mujeres destacadas en la historia uruguaya. Algunas han sido invisibilizadas, construidas históricamente a la sombra de los hombres.

Sobre su nuevo libro y lo que la inspiró conversó Eme de Mujer con Soledad Gago.

- ¿Cómo surgió la idea de hacer Uruguayas rebeldes? ¿Qué te inspiró?

- En 2018 Penguin Random House me llamó para trabajar en un libro con ellos. No había una idea concreta pero venía de hacer Muertas no sueñan (elespecial multimedia de El País que denuncia la violencia de género) y al principio empezamos a trabajar en ideas por ese lado. Entre las opciones que llevé estaba hacer un libro de perfiles en profundidad de 10 mujeres uruguayas que hubieran marcado la historia. Finalmente todo mutó hacia Relatos del 900, un trabajo con historias de Montevideo. Después inicié otros proyectos y todo quedó por ahí. En junio del 2019 me llamó Clara Amengual, editora de la sección juvenil de la editorial. Me dijo que tenía un proyecto que quería que hiciéramos juntas. En Chile habían hecho algo similar y cuando me lo mostró, me fascinó. Empezamos a trabajar en este libro que yo escribí, pero que tiene el trabajo de varias mujeres detrás.

- ¿Qué criterio usaste para elegir a las protagonistas?

- Clara me mandó una lista enorme a la que yo agregué o saqué nombres. La verdad es que había algunas que eran cantadas, las más conocidas, esas de las que hablamos siempre al referirnos a mujeres uruguayas: Juana de Ibarburou, Idea Vilariño, Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira, Petrona Viera, Carlota Ferreira, Ida Vitale ,y un poco más acá, Natalia Oreiro o María Riccetto. Después buscamos que hubiera mujeres de diferentes áreas: desde Silvia Pérez, periodista, hasta Adela Reta, Ministra de Educación y Cultura o Lola Moreira, deportista.

- ¿Ellas sabían que serían parte de tu trabajo?

No, no sabían que fueron elegidas. Este libro es, en parte, un homenaje. Así que, con excepción de Riccetto que conocía este proyecto, preferí que fuera un regalo. No sé si todas ya lo vieron o si se están enterando al leer esta nota.

- ¿Por qué rebeldes?

- Rebeldes porque si bien todas son diferentes, todas tienen algo en común: siguieron una vocación y una pasión, aun cuando seguir por ese camino implicaba, en algunos casos, tener que cambiarse de identidad, tener que bancar prejuicios y discriminaciones, ser oprimididas por los hombres, por la sociedad o por las mismas mujeres. Rebeldes porque rebelarse es resistir: a las circunstancias, al contexto, a las estructuras, a los prejuicios, a un sistema que ha dejado siempre a las mujeres en un segundo plano. Rebeldes por eso, porque se animaron y lo lograron. Y con ellas nos hicieron (nos hacen) un poco más rebeldes a todas.



- ¿Cuáles son tus historias preferidas?

- Mirta Vanni, sin dudas, la primera piloto profesional del Uruguay. No conocía su historia y escribiéndola me enamoré: por la pasión, por el riesgo, por lo diferente de su vida. Idea Vilariño porque su historia tiene un romanticismo que siempre me encantó, en el sentido más literal de la palabra, porque es hipnótica, porque tiene un poema para cada cosa que nos pasa. Y María Riccetto porque ha sido especial durante toda mi carrera, desde que empecé a escribir en un blog hasta hoy, que forma parte de este libro.

-¿Quiénes protagonizarán la segunda parte?

- Hay uruguayas rebeldes para hacer una segunda y una tercera parte si quisiéramos. Hay historias de mujeres maravillosas que no conocemos. Hay que buscar, investigar y hacerles el homenaje que merecen.